"Tito" Asfura viaja este domingo a EE UU, mientras avanza en formar su gabinete

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de iniciar su primera gira internacional, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, mantiene una agenda intensa de reuniones de trabajo con distintos sectores del país, enfocadas en la consolidación de su gabinete y en la definición de prioridades para el arranque de su administración. EL HERALDO conoció que, previo a su salida del país este domingo, Asfura continúa sosteniendo encuentros con actores políticos, empresariales y técnicos, como parte de un proceso de evaluación para conformar un equipo de gobierno que responda con eficiencia a las demandas ciudadanas y a los desafíos económicos que enfrenta Honduras. El mandatario electo confirmó el jueves pasado que la selección de funcionarios se basa en criterios de capacidad y resultados.

“Estamos buscando las mejores personas con eficiencia y trabajo, que eso es lo que me gusta para darle respuesta a la gente lo más rápido posible”, expresó Asfura al referirse al avance en la conformación de su gabinete. Sobre la gira internacional, Asfura ratificó que este domingo viajará al exterior, con Estados Unidos como uno de los destinos clave en su agenda. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El objetivo principal, según explicó, es gestionar oportunidades que permitan atraer inversión extranjera al país y generar empleo. “Vamos para allá a ver qué podemos traer de inversiones también para Honduras, que eso es lo que necesitamos, generar empleo”, señaló. El presidente electo, que fue apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump durante la campaña electoral, subrayó que el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos será una prioridad, al tratarse del principal socio comercial de Honduras. “Estrechar las relaciones con nuestro socio comercial más grande para poder traer esas inversiones y esas oportunidades a Honduras”, manifestó, al detallar los ejes centrales de su agenda exterior. Asimismo, adelantó que su gira también contempla el interés en países como Israel, especialmente por los avances tecnológicos que pueden ser aplicados en sectores estratégicos. “Hay mucha tecnología de agua, agricultura, temas de seguridad que son muy importantes para poder hacer que Honduras salga adelante y tengamos esas oportunidades de mejorar”, indicó.