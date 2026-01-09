CNA: "Reunión" presentada como sesión extraordinaria en el CN, carece de legalidad

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó su preocupación por la realización de una reunión de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), liderada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que fue presentada públicamente como una sesión extraordinaria del pleno legislativo, pese a que no cumplió con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

De acuerdo con el CNA, la normativa vigente establece que para la instalación válida de sesiones ordinarias o extraordinarias se requiere la conformación del quórum legal, equivalente a la presencia de al menos 65 diputados. Sin embargo, diversos registros públicos y transmisiones oficiales, incluidos los difundidos por el propio canal del Congreso Nacional, evidencian que la referida reunión no alcanzó el número mínimo de congresistas exigido por la ley.

El organismo señaló que esta situación se mantiene aun considerando la eventual incorporación de diputados suplentes. Al respecto, recordó que el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es claro al establecer que los suplentes únicamente pueden integrarse para cubrir ausencias de diputados propietarios de la misma bancada política, en respeto al principio de representación popular y al equilibrio democrático derivado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.