Sesión dirigida por Redondo destaca por suplentes y ausencias de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estuvo marcada no solo por la polémica resolución aprobada, sino también por la notoria ausencia de diputados propietarios clave del partido Libertad y Refundación (Libre), lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la legitimidad y legalidad de lo actuado en el hemiciclo. Entre los diputados propietarios que no asistieron figuran Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional; Rafael Sarmiento, jefe de bancada de Libre; Oved López y Hortensia “Pichu” Zelaya, hija de la pareja presidencial, ausencias que contrastaron con una sesión dominada por diputados suplentes y una nula representación multipartidaria. La convocatoria impulsada por Luis Redondo se llevó a cabo en medio de una profunda crisis poselectoral y concluyó con la aprobación de una resolución que ordena el recuento voto por voto. Según expertos y sectores políticos, esta atribución no corresponde al Congreso Nacional, sino a los órganos jurisdiccionales electorales.

La diputada Fátima Mena advirtió que la sesión fue convocada sin respetar los procesos legales establecidos y que el Congreso Nacional carece de facultades para intervenir en una declaratoria de elecciones ya emitida. "Nosotros, preocupados por una convocatoria en la cual el presidente del Congreso claramente ponía en tela de juicio la declaratoria, no siguiendo los procesos legales, ya que cualquier persona que se sienta afectada debe acudir al Tribunal de Justicia Electoral o a la Corte Suprema, pero el Congreso Nacional no tiene atribuciones para realizar un conteo voto por voto", señaló. Mena explicó que la mayoría de diputados desconoció nuevamente la Comisión Permanente, reiterando que cualquier acción derivada de esa instancia es ilegal, ya que su conformación fue rechazada desde el pasado 4 de noviembre. "Advertimos que cualquier acción que ellos tomen es ilegal. Y también advertimos que si Luis Redondo persiste en acciones que pretendan boicotear la alternabilidad en el poder, se debe proceder a su aprensión inmediata y ponerlo a la orden del Ministerio Público, porque lo que se busca es un rompimiento del orden constitucional", afirmó. La diputada fue más allá al señalar que ni siquiera figuras relevantes de Libre respaldaron la sesión. "Tristemente, ayer el Congreso Nacional fue una reunión de bancada de Libre con muy pocos otros diputados. Es más, figuras importantes como el jefe de bancada y el vicepresidente Tomé ya ni siquiera están acompañando a Luis Redondo en esta locura. Sacaron una resolución que no tiene fuerza jurídica porque hay un vicio de inicio y no cumplen con el quórum ni los requisitos de un decreto legislativo", concluyó.

Sin respaldo