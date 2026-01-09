Sesión dirigida por Redondo destaca por suplentes y ausencias de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estuvo marcada no solo por la polémica resolución aprobada, sino también por la notoria ausencia de diputados propietarios clave del partido Libertad y Refundación (Libre), lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la legitimidad y legalidad de lo actuado en el hemiciclo.
Entre los diputados propietarios que no asistieron figuran Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional; Rafael Sarmiento, jefe de bancada de Libre; Oved López y Hortensia “Pichu” Zelaya, hija de la pareja presidencial, ausencias que contrastaron con una sesión dominada por diputados suplentes y una nula representación multipartidaria.
La convocatoria impulsada por Luis Redondo se llevó a cabo en medio de una profunda crisis poselectoral y concluyó con la aprobación de una resolución que ordena el recuento voto por voto.
Según expertos y sectores políticos, esta atribución no corresponde al Congreso Nacional, sino a los órganos jurisdiccionales electorales.
La diputada Fátima Mena advirtió que la sesión fue convocada sin respetar los procesos legales establecidos y que el Congreso Nacional carece de facultades para intervenir en una declaratoria de elecciones ya emitida.
“Nosotros, preocupados por una convocatoria en la cual el presidente del Congreso claramente ponía en tela de juicio la declaratoria, no siguiendo los procesos legales, ya que cualquier persona que se sienta afectada debe acudir al Tribunal de Justicia Electoral o a la Corte Suprema, pero el Congreso Nacional no tiene atribuciones para realizar un conteo voto por voto”, señaló.
Mena explicó que la mayoría de diputados desconoció nuevamente la Comisión Permanente, reiterando que cualquier acción derivada de esa instancia es ilegal, ya que su conformación fue rechazada desde el pasado 4 de noviembre.
“Advertimos que cualquier acción que ellos tomen es ilegal. Y también advertimos que si Luis Redondo persiste en acciones que pretendan boicotear la alternabilidad en el poder, se debe proceder a su aprensión inmediata y ponerlo a la orden del Ministerio Público, porque lo que se busca es un rompimiento del orden constitucional”, afirmó.
La diputada fue más allá al señalar que ni siquiera figuras relevantes de Libre respaldaron la sesión.
“Tristemente, ayer el Congreso Nacional fue una reunión de bancada de Libre con muy pocos otros diputados. Es más, figuras importantes como el jefe de bancada y el vicepresidente Tomé ya ni siquiera están acompañando a Luis Redondo en esta locura. Sacaron una resolución que no tiene fuerza jurídica porque hay un vicio de inicio y no cumplen con el quórum ni los requisitos de un decreto legislativo”, concluyó.
Sin respaldo
Desde el propio oficialismo surgieron voces críticas. El diputado de Libre, Oved López, quien tampoco asistió a la sesión, expresó abiertamente su desacuerdo con la convocatoria extraordinaria, a la que calificó como irregular.
"Yo no estoy de acuerdo con esta sesión extraordinaria, puesto que no cumple con los requisitos. Ya se dio una declaración de elecciones y sobre eso ya no se puede hacer nada más. Está rozando con la ilegalidad y eso se lo dijimos", manifestó.
López reconoció además que el resultado electoral fue adverso para Libre y llamó a aceptar la voluntad popular.
"El voto del pueblo fue en contra del Partido Libre. La diferencia con los que van en primer y segundo lugar es muy grande. Si existe una disputa, es entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, pero nosotros ya no debemos seguir en esto", sostuvo.
El diputado señaló que el partido debía iniciar un proceso interno de renovación.
“Tenemos que prepararnos para volver al poder con una buena propuesta y nuevos dirigentes, porque con estos dirigentes no podemos avanzar y solo iríamos a otro fracaso”, afirmó.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, calificó lo ocurrido en el Congreso como un hecho grave que trasciende la coyuntura política.
“Lo que ocurrió ayer no es normal. Es un atentado a la democracia, a la institucionalidad ya la Constitución de la República”, expresó.
Solórzano lamentó que profesionales del derecho se hayan prestado a respaldar una sesión que, a su juicio, violenta el marco constitucional.
"Tratar de manipular la Constitución y las leyes no me parece adecuado. Los grandes problemas de Honduras existen porque no hemos sido respetuosos de la Constitución y la ley", enfatizó.
El titular del gremio cuestionó legalmente que se invoque la Constitución para justificar acciones que, según él, la contradicen.
“Alzan la Constitución en la mano, la enaltecen y dicen que están cumpliendo con ella cuando no es cierto. Están forzando las cosas a extremos que nunca habíamos visto”, advirtió.