Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo

Pendientes todo el tiempo de sus dispositivos electrónicos fueron captados los diputados de Libertad y Refundación (Libre) en un hemiciclo completamente vacío, pues únicamente la bancada oficial estuvo presente. Así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo.
Las imágenes captadas por EL HERALDO evidencian cómo solo los diputados de la bancada de Libre se hicieron presentes a la sesión convocada por Luis Redondo, no logrando el quorum requerido.
En un ambiente fantasmal, con los curules liberales, nacionales y del PSH vacíos, fue visto el hemiciclo.
El inicio de la sesión convocada por Luis Redondo, para las 2 de la tarde, apenas inició al filo de las 6 de la tarde, luego de que en las afueras del hemiciclo se atentara contra una diputada y no ingresaran el resto de las bancadas.
La junta directiva del Congreso Nacional tuvo que extender la espera para poder dar inicio a la fallida sesión, pues solo se contó con la asistencia de la bancada del oficialismos. Cabe señalar que algunos de los diputados de Libre reelectos tampoco estuvieron presentes.
De manera parsimoniosa y como quien no tiene prisa por terminar, la diputada Luz Angélica Smith nombró uno a uno los 128 diputados, de los que únicamente estaban presente los de Libre. Incluso pasó lista a la diputada Gladys Aurora López, quien resultó herida y se encuentra recibiendo atención médica.
La soledad en el hemiciclo durante la convocatoria de Luis Redondo dio espacio para algunas tertulias entre la junta directiva saliente.
Para "matar el tiempo" los diputados optaron por acudir a sus dispositivos móviles, posiblemente viendo los incidentes que se registraban en los alrededores del Congreso Nacional.
La infructuosa convocatoria se retardó aún más al pasar lista, proceso que duró al menos media hora.
Las imágenes son más que elocuentes, pues así se desarrolló la sesión convocada por Luis Redondo.
Pese a que durante la instalación de la sesión -transmitida vía live de X, ya que canal 8 está de brazos caídos- se mencionó que había quorum, este fue sostenido contando a los suplentes de la bancada de Libre, pues no había más diputados de otras bancadas.
La sesión de la bancada de Libre se realizó en el hemiciclo a pocos metros de donde 74 diputados de oposición sesionaron y aprobaron instruir al jefe de las Fuerzas Armadas para proceder con la captura de Luis Redondo.