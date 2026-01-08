  1. Inicio
Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo

Pese a la falta de presencia de diputados de oposición en el hemiciclo, eso no impidió a Luis Redondo avanzar en la agenda prevista, en medio de tensiones y cuestionamientos al manejo de la convocatoria.

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 17:55
Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
1 de 12

Pendientes todo el tiempo de sus dispositivos electrónicos fueron captados los diputados de Libertad y Refundación (Libre) en un hemiciclo completamente vacío, pues únicamente la bancada oficial estuvo presente. Así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo.

 Fotos: Marvin Salgado/EL HERALDO.
Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
2 de 12

Las imágenes captadas por EL HERALDO evidencian cómo solo los diputados de la bancada de Libre se hicieron presentes a la sesión convocada por Luis Redondo, no logrando el quorum requerido.
Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
3 de 12

En un ambiente fantasmal, con los curules liberales, nacionales y del PSH vacíos, fue visto el hemiciclo.
Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
4 de 12

El inicio de la sesión convocada por Luis Redondo, para las 2 de la tarde, apenas inició al filo de las 6 de la tarde, luego de que en las afueras del hemiciclo se atentara contra una diputada y no ingresaran el resto de las bancadas.

Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
5 de 12

La junta directiva del Congreso Nacional tuvo que extender la espera para poder dar inicio a la fallida sesión, pues solo se contó con la asistencia de la bancada del oficialismos. Cabe señalar que algunos de los diputados de Libre reelectos tampoco estuvieron presentes.

Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
6 de 12

De manera parsimoniosa y como quien no tiene prisa por terminar, la diputada Luz Angélica Smith nombró uno a uno los 128 diputados, de los que únicamente estaban presente los de Libre. Incluso pasó lista a la diputada Gladys Aurora López, quien resultó herida y se encuentra recibiendo atención médica.

Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
7 de 12

La soledad en el hemiciclo durante la convocatoria de Luis Redondo dio espacio para algunas tertulias entre la junta directiva saliente.

Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
8 de 12

Para "matar el tiempo" los diputados optaron por acudir a sus dispositivos móviles, posiblemente viendo los incidentes que se registraban en los alrededores del Congreso Nacional.
Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
9 de 12

La infructuosa convocatoria se retardó aún más al pasar lista, proceso que duró al menos media hora.

Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
10 de 12

Las imágenes son más que elocuentes, pues así se desarrolló la sesión convocada por Luis Redondo.
Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
11 de 12

Pese a que durante la instalación de la sesión -transmitida vía live de X, ya que canal 8 está de brazos caídos- se mencionó que había quorum, este fue sostenido contando a los suplentes de la bancada de Libre, pues no había más diputados de otras bancadas.

Sin quorum y pegados al teléfono: así estuvo la sesión convocada por Luis Redondo
12 de 12

La sesión de la bancada de Libre se realizó en el hemiciclo a pocos metros de donde 74 diputados de oposición sesionaron y aprobaron instruir al jefe de las Fuerzas Armadas para proceder con la captura de Luis Redondo.

