Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía rechaza acciones promovidas por Luis Redondo

El organismo defendió la voluntad popular expresada el 30 de noviembre de 2025, condenó la generación de caos político, exigió respeto a la declaratoria electoral

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 10:32
El COHDESSE pidió además investigar el atentado contra la diputada Gladis Aurora López, quien sufrió en los predios del CN, luego de que Redondo convocó a los colectivos de Libre.

Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE), representante del sector cooperativo, asociativo y comunitario que impulsa la economía social en Honduras, expresó este viernes -9 de enero- su preocupación y rechazo ante las acciones recientes promovidas por Luis Redondo en el Congreso Nacional.

"Contravienen el marco constitucional, transgreden la Ley Electoral y constituyen un intento evidente por desconocer y revertir los resultados electorales declarados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", advirtió el gremio a través de un comunicado.

Redondo aprueba informe que cuestiona declaratoria con propietarios y suplentes de Libre

"Recordamos que la voluntad popular expresada en las urnas el 30 de noviembre de 2025, es sagrada e innegociable, y que la declaratoria oficial del CNE, emitida los días 24 y 30 de diciembre de 2025, dio por concluida la ruta democrática en los niveles electivos presidencial, legislativo y municipal", se lee en el documento, que además reza que "Honduras exige respeto absoluto a esa declaratoria, y cualquier intento de anularla o desobedecerla desde el Poder Legislativo configura un acto de grave irrespeto a la institucionalidad democrática".

El COHDESSE condenó de forma categórica la narrativa que busca sembrar duda, generar caos político y promover decisiones legislativas al margen de los mecanismos de impugnación legalmente establecidos.

Además, exigen a los operadores de justicia, como "al Ministerio Público (MP), a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a cumplir con su mandato constitucional de preservar el orden democrático, garantizar el libre tránsito y mantener neutralidad política, actuando dentro de sus competencias legales frente a cualquier intento de ruptura del orden constitucional y en contra de quienes, con sus actuaciones en el Poder Legislativo, han incurrido en el delito de traición a la patria".

Rasel Tomé pide a Luis Redondo “parar ya” y admite que al CN no le compete revisar actas

El organismo, asimismo, repudió el ataque violento del que fue víctima la diputada Gladis Aurora López, al tiempo de solidarizarse con ella.

"La violencia no es un medio legítimo en democracia y no tiene cabida en la sociedad hondureña. Exigimos una investigación inmediata, objetiva y exhaustiva, para deducir responsabilidades contra los autores materiales e intelectuales de este reprochable ataque", agregaron.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

