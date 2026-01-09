Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía rechaza acciones promovidas por Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE), representante del sector cooperativo, asociativo y comunitario que impulsa la economía social en Honduras, expresó este viernes -9 de enero- su preocupación y rechazo ante las acciones recientes promovidas por Luis Redondo en el Congreso Nacional. "Contravienen el marco constitucional, transgreden la Ley Electoral y constituyen un intento evidente por desconocer y revertir los resultados electorales declarados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", advirtió el gremio a través de un comunicado.

"Recordamos que la voluntad popular expresada en las urnas el 30 de noviembre de 2025, es sagrada e innegociable, y que la declaratoria oficial del CNE, emitida los días 24 y 30 de diciembre de 2025, dio por concluida la ruta democrática en los niveles electivos presidencial, legislativo y municipal", se lee en el documento, que además reza que "Honduras exige respeto absoluto a esa declaratoria, y cualquier intento de anularla o desobedecerla desde el Poder Legislativo configura un acto de grave irrespeto a la institucionalidad democrática". El COHDESSE condenó de forma categórica la narrativa que busca sembrar duda, generar caos político y promover decisiones legislativas al margen de los mecanismos de impugnación legalmente establecidos. Además, exigen a los operadores de justicia, como "al Ministerio Público (MP), a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a cumplir con su mandato constitucional de preservar el orden democrático, garantizar el libre tránsito y mantener neutralidad política, actuando dentro de sus competencias legales frente a cualquier intento de ruptura del orden constitucional y en contra de quienes, con sus actuaciones en el Poder Legislativo, han incurrido en el delito de traición a la patria". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.