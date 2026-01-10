Gerardo Torres tras Consejo de Ministros: "Queremos saber realmente quién ganó las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro convocó al Consejo de Ministros este sábado 10 de enero para abordar temas como la transición de gobierno tras las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025. Castro sancionó el decreto del Congreso Nacional que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) un nuevo recuento de votos, desconociendo su declaratoria en la que proclamó al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como el ganador a nivel presidencial. En ese sentido, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, manifestó en conferencia de prensa que: "Hasta el momento, no se ha presentado una declaración total de las elecciones".

Según su declaración, la voluntad popular solo será plenamente respetada si se cuenta cada una de las actas y votos correspondientes a los comicios. El funcionario añadió que la decisión del Congreso de solicitar el conteo integral responde al interés del pueblo hondureño. "Creo que todos los hondureños, en su mayoría, queremos saber realmente quién ganó las elecciones", afirmó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según Torres, hay "presiones" internas o externas, pero aseguró que eso no los doblegará. "Lo que tenemos que hacer al final del día es hacer prevalecer el Estado de Derecho y las leyes hondureñas, priorizando los beneficios y los intereses del pueblo".



