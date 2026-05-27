Tres personas mueren ahogadas en la represa El Cajón al revisar jaulas de pesca

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- El Cuerpo de Bomberos reportó este 27 de mayo el deceso de tres personas por ahogamiento en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Los reportes preliminares indican que los tres ciudadanos realizaban labores para una empresa acuícola que se dedica al cultivo de tilapia.

En tanto, una fuente dijo a EL HERALDO que las tres personas se electrocutaron dentro de una jaula de peces. Afirmó que, aparentemente, no se cumplieron los protocolos para operaciones de buceo en jaulas flotantes. Incluso, la fuente acotó que existe un Reglamento de Seguridad de la Pesca Submarina de la Dirección General de Marina Mercante. Pasadas las 6:00 p.m. de este miércoles los bomberos mantenían operaciones de búsqueda y recuperación, a la espera de una embarcación especializada para acceder al punto donde se encuentran los cuerpos.

Las tres víctimas responderían al nombre de Jackson Andonie Chavarría Sandoval, Benigno Matute y Raúl Ulloa. Minutos después del hecho, la empresa Regal Springs brindó un comunicado de prensa donde explicó lo sucedido.

Comunicado de Regal Springs

Lamentamos informar que tres buzos perdieron la vida hoy durante una inspección rutinaria de jaulas en nuestras operaciones lacustres en Honduras. Nuestras más sentidas condolencias están con las familias, colegas y seres queridos de los fallecidos en estos difíciles momentos.