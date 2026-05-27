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Tres personas mueren ahogadas en la represa El Cajón al revisar jaulas de pesca

De inmediato se ha iniciado una investigación para determinar qué fue lo que sucedió en El Cajón

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 18:35
Tres personas mueren ahogadas en la represa El Cajón al revisar jaulas de pesca

Los bomberos llegaron al lugar para tratar de rescatar a los tres ciudadanos.

Foto: Cortesía Regal Springs

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- El Cuerpo de Bomberos reportó este 27 de mayo el deceso de tres personas por ahogamiento en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Los reportes preliminares indican que los tres ciudadanos realizaban labores para una empresa acuícola que se dedica al cultivo de tilapia.

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En tanto, una fuente dijo a EL HERALDO que las tres personas se electrocutaron dentro de una jaula de peces. Afirmó que, aparentemente, no se cumplieron los protocolos para operaciones de buceo en jaulas flotantes.

Incluso, la fuente acotó que existe un Reglamento de Seguridad de la Pesca Submarina de la Dirección General de Marina Mercante.

Pasadas las 6:00 p.m. de este miércoles los bomberos mantenían operaciones de búsqueda y recuperación, a la espera de una embarcación especializada para acceder al punto donde se encuentran los cuerpos.

Las tres víctimas responderían al nombre de Jackson Andonie Chavarría Sandoval, Benigno Matute y Raúl Ulloa.

Minutos después del hecho, la empresa Regal Springs brindó un comunicado de prensa donde explicó lo sucedido.

Se inició una investigación en El Cajón para determinar cómo perdieron la vida los tres jóvenes.

Se inició una investigación en El Cajón para determinar cómo perdieron la vida los tres jóvenes.

(Foto: Cortesía Regal Springs)

Comunicado de Regal Springs

Lamentamos informar que tres buzos perdieron la vida hoy durante una inspección rutinaria de jaulas en nuestras operaciones lacustres en Honduras.

Nuestras más sentidas condolencias están con las familias, colegas y seres queridos de los fallecidos en estos difíciles momentos.

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Se ha iniciado una investigación interna de inmediato. Estamos cooperando plenamente con las autoridades pertinentes, incluida la policía, y también hemos contratado a un experto internacional independiente en auditoría forense subacuática de Estados Unidos para que realice una revisión externa del incidente.

Mantenemos nuestro compromiso con la transparencia y continuaremos informando al gobierno, a las autoridades reguladoras y a los medios de comunicación a medida que se disponga de más información.

En este momento, solicitamos respetuosamente que se proteja la privacidad de las familias afectadas y que se permita que el proceso de investigación se lleve a cabo con el debido cuidado y diligencia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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