Hallan con vida a padre e hijo tras naufragio en el Caribe hondureño

Islas de la Bahía, Honduras.-Un padre y su hijo de 10 años sufrieron un naufragio en aguas del mar Caribe luego de zarpar desde Utila con destino hacia los Cayos, pero este miércoles se confirmó que ambos fueron hallados con vida.
Miguel Escobar y su hijo Adrián Escobar, de apenas 10 años de edad, salieron a pescar a las 6:00 de la mañana del martes 26 de mayo; sin embargo, para las 6:00 de la tarde, sus familiares ya no tenían ninguna información sobre su paradero.
De acuerdo con los reportes iniciales, Miguel Escobar logró aparecer con vida tras el naufragio. Se supo que nadó hasta la costa de Utila y así logró ser rescatado.
Mientras tanto, el menor Adrián Escobar fue hallado con vida la mañana de este miércoles.
La desaparición del niño generó preocupación entre familiares y habitantes de la zona, quienes hicieron llamados de ayuda desde la tarde del martes.