Hallan con vida a padre e hijo tras naufragio en el Caribe hondureño

Islas de la Bahía, Honduras.-Un padre y su hijo de 10 años sufrieron un naufragio en aguas del mar Caribe luego de zarpar desde Utila con destino hacia los Cayos, pero este miércoles se confirmó que ambos fueron hallados con vida.

Miguel Escobar y su hijo Adrián Escobar, de apenas 10 años de edad, salieron a pescar a las 6:00 de la mañana del martes 26 de mayo; sin embargo, para las 6:00 de la tarde, sus familiares ya no tenían ninguna información sobre su paradero.