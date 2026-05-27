11 personas muertas deja la violencia en menos de 24 horas en Honduras; siete en dos masacres

Uno de los hechos más sangrientos ocurrió la noche del lunes en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés , donde un ataque armado dejó cuatro personas muertas y una más gravemente herida. Las víctimas fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 11 personas murieron de manera violenta en diferentes sectores de Honduras en menos de 24 horas, en una jornada marcada por ataques armados, asesinatos selectivos y dos nuevas masacres que dejaron siete víctimas mortales.

Según las autoridades, dos de los cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda y los otros dos en calles cercanas, separados por varias cuadras del primer escenario.

Otra masacre se registró en la colonia Suazo Córdova de El Progreso, Yoro, donde tres menores de edad fueron asesinados a tiros. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Alex Yahir Padilla, de 15 años; Jonathan Benítez, de 16; y Carlos, de 17 años.

De acuerdo con testigos, los jóvenes regresaban de una “tardeada” estudiante cuando fueron interceptados violentamente por desconocidos detrás de un centro educativo.

En otros hechos violentos, una costurera identificada como Martha Montalván, de 50 años, fue asesinada dentro de su vivienda en la colonia Nueva Esperanza de Danlí, El Paraíso. Versiones preliminares indican que el atacante llegó fingiendo necesitar el arreglo de una prenda de vestir y le disparó cuando abrió la puerta.

Asimismo, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa fue encontrado el cadáver de un hombre en una zona verde conocida como el “Cerrito de la Felicidad”. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

La violencia también cobró la vida de un taxista identificado como Samuel Díaz, de 47 años, quien fue atacado a disparos por supuestos sicarios que se conducían en motocicleta mientras transitaba por el kilómetro cuatro de El Picacho, en la capital.

Finalmente, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, fue asesinado el joven Elvin Naúm Martínez, de 26 años, cuando caminaba por una calle cercana al estadio de fútbol de la localidad.