Rescatan a mecánico que había sido secuestrado por personas que se hacían pasar por el CJNG

Tegucigalpa, Honduras.- Sano y a salvo fue puesto un joven quien horas atrás fue secuestrado por una estructura criminal, en la periferia de la capital de la República. El rescate se produjo este martes, después de varias horas de trabajo investigativo por parte de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI); en el caserío de Cantagallo, jurisdicción del municipio de Santa Lucia, en Francisco Morazán. El rescatado es Julio César Antúnez Zelaya, de 29 años de edad, de oficio mecánico automotriz, con domicilio al norte de Comayagüela, originario de Gualaco, en el departamento de Olancho. a un Mecánico Automotriz que había sido secuestrado.

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El muchacho fue contactado vía teléfono por personas desconocidas, quienes se hicieron pasar por clientes y que necesitaban servicios de mecánica automotriz. Para ello, lo dijeron que tenía que desplazarse hasta la zona rural del referido sector de Cantagallo, dónde necesitaban sus servicios. Julio César abordó su mototocicleta con el objetivo de llegar al sitio indicado. Al estar en Cantagallo, los delincuentes le hicieron una llamada telefónica, manifestándole que había ingresado a un sector dominado por la organización del crimen organizado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que si hacía algun movimiento en falso, le dispararían desde una zona boscosa, en virtud de que lo tenían rodeado. Luego de someterlo a la impotencia y de privarlo de su libertad, los captores se comunicaron con el patrono de éste y con sus familiares, manifestándoles que lo tenían secuestrado y que a cambio de su libertad debían de pagar 100 mil lempiras para liberarlo.

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