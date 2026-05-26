Congreso entrega al Ministerio Público los expedientes de juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, se presentó al Ministerio Público este martes 26 de mayo para hacer entrega formal de los expedientes y toda la documentación relacionada con los juicios políticos realizados en mayo y en abril de 2026.
Ledezma detalló que los expedientes corresponden a los juicios políticos contra el exfiscal general, Johel Zelaya; el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el exmagistrado del TJE, Mario Morazán y los dos exmagistrados suplentes, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía.
"Nosotros como Congreso Nacional, como corresponde, estamos cerrando el ciclo, presentando los expedientes, las denuncias en primer lugar, en las cuales fueron ellos objeto de juicio político", explicó Ledezma ante los medios este martes.
Entre los documentos entregados figuran denuncias que dieron origen a los procesos, así como todo lo actuado por la comisión especial designada por el Congreso Nacional.
Ledezma enfatizó que luego de que el Congreso cumpliera su parte, ahora le corresponde al Ministerio Público actuar de oficio. "No le compete al Congreso Nacional hacer las acusaciones. Es el Ministerio Público", manifestó.
Sobre el tipo de pruebas en los expedientes y la posibilidad de que se emitan requerimientos en contra de los exfuncionarios antes mencionados, Ledezma declinó pronunciarse. "Eso ya le corresponde al Ministerio Público", repitió sin dar mayores detalles.
Lo que sí detalló es que la entrega de estos expedientes corresponde a una solicitud expresa del Ministerio Público, y que existen denuncias adicionales vinculadas a Ochoa, Morazán y los exmagistrados suplentes, que también forman parte de los expedientes.