Congreso entrega al Ministerio Público los expedientes de juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, se presentó al Ministerio Público este martes 26 de mayo para hacer entrega formal de los expedientes y toda la documentación relacionada con los juicios políticos realizados en mayo y en abril de 2026.

Ledezma detalló que los expedientes corresponden a los juicios políticos contra el exfiscal general, Johel Zelaya; el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el exmagistrado del TJE, Mario Morazán y los dos exmagistrados suplentes, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía.

"Nosotros como Congreso Nacional, como corresponde, estamos cerrando el ciclo, presentando los expedientes, las denuncias en primer lugar, en las cuales fueron ellos objeto de juicio político", explicó Ledezma ante los medios este martes.