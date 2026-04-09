Marlon Ochoa tras aprobación de juicio político: “Soy testigo del fraude y no me van a silenciar”

Finalmente, Ochoa reafirmó que continuará denunciando lo que califica como un fraude electoral y aseguró que está dispuesto a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, insistiendo en que su postura responde a la defensa de la democracia y la voluntad popular.

PREPARAN RETORNO DEL CAPO; SOY TESTIGO Y NO ME VAN A SILENCIAR

Pueblo Hondureño:

Bajo mi investidura constitucional como Consejero Propietario del CNE, ante la cita del Congreso Nacional para someterme a "juicio político" después de varios meses de sistemáticos ataques y amenazas en los medios de comunicación donde han anunciado mi sentencia condenatoria los mismos que pretenden constituirse en jurado, declaro lo siguiente:Cumplí con mi responsabilidad de decir la verdad, denunciar el fraude electoral, la violación del código fuente del sistema TREP, la manipulación de los dispositivos biométricos y la entrega al Ministerio Público de los 26 audios de la trama de la Consejera Cossette López Osorio y el Diputado Tomás Zambrano quien es el Presidente del Congreso Nacional, sobre las elecciones que se robaron.Para mí fue un honor ser los ojos y oídos del pueblo y haber denunciado la conspiración transnacional del bipartidismo para asaltar el poder y sus responsables. No he cometido ningún delito al decir la verdad y prefiero mil veces cargar tres años nueve meses con la persecución de los corruptos del crimen organizado que se robó las elecciones, que vivir con la vergüenza de haberme arrodillado ante sus sicarios.

La cita no es para un juicio político, es una ofensa brutal contra la democracia hondureña, destruida el domingo 30 de noviembre de 2025 por la injerencia imperial y las amenazas del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de afectar las remesas en defensa del fascismo. Es para reinstalar el sistema de corrupción y el narcoestado del capo, condenado de manera unánime a 45 años de prisión por el jurado del Distrito Sur de Nueva York, quien ya ha anunciado su regreso.El bipartidismo asaltó el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, destituyó arbitrariamente al Fiscal General de la República y a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y ahora el ataque es contra el Poder Electoral. Los gatilleros del poder fáctico podrán destituirme, someterme a juicio penal y hasta matarme en la cárcel, como lo han planificado, pero jamás podrán someter al Pueblo hondureño ni enterrar la verdad. Allí están los audios, las voces y las pericias.

Pueblo hondureño, las cúpulas de los partidos tradicionales se han convertido en una vergüenza en esta hora amarga de Honduras. La cúpula del Partido Liberal ha decidido alquilar su bandera, su historia y sus votos para saquear el Estado y entregarle el poder al Partido Nacional. Que no aleguen mañana error ni engaño: saben exactamente a quién sirven y para qué sirven.No reconozco autoridad moral alguna en quienes ya decidieron de antemano mi condena. Por ello, anuncio al pueblo hondureño que no atenderé esa citación. Comparecer ante un tribunal que ya tiene escrita su sentencia sería convalidar el teatro del crimen y mendigar clemencia ante unos verdugos que ya vendieron su voluntad. He comparecido, y seguiré compareciendo, ante el pueblo, ante la historia y ante mi conciencia.

Agradezco al Pueblo, a la Resistencia y al Partido Libre por su apoyo, el cual me permitió recibir el mayor honor de mi vida: servirle a la nación con honradez, convicción y sentido de justicia. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en la dignidad del pueblo hondureño, en su derecho a no volver jamás a caer en manos de los asesinos y corruptos que perpetraron el golpe de Estado, destruyeron la consulta popular de la Cuarta Urna y han ejecutado fraudes sistemáticos usurpando la libre voluntad del Pueblo. Sigan adelante con el íter de su crimen que ya decidieron consumar.

Elijo el castigo impuesto por los corruptos antes que una absolución comprando mi silencio, como lo están haciendo con los pagos que salen del Poder Ejecutivo para los diputados del Congreso Nacional. Soy el testigo presencial en el Consejo Nacional Electoral del fraude en las elecciones de 2025 y no me vendo.No necesito el perdón ni la venia del poder. Cuando pase esta corta noche de injusticia, porque pasará, este episodio será juzgado en la memoria de nuestro Pueblo. Y en esa hora severa, se escuchará el rechinar de dientes que marca la Santa Biblia.