Diputados de Libre sacan silbatos en medio de lectura de denuncias de juicio político

Con silbatos y cada uno en su curul, así protestaron los diputados de Libertad y Refundación (Libre) a la lectura de las denuncias de juicio político presentadas este jueves 9 de abril en el Congreso Nacional.
Uno de los primeros en acercarse hasta la junta directiva y comenzar a protestar en contra de los juicios políticos fue Fabricio Sandoval, quien alzaba el puño mientras usaba el silbato.
A él todos los dipitados de Libre se le fueron sumando.
Ante estas acciones, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que todos los que estaban alterando el orden dentro del hemiciclo tendrían consecuencias.
El titular afirmó que los "revoltosos" se quedarían sin 15 días de salario.
"No al juicio político", gritaban y escribían en folderes para poder expresar su descontento contra el proceso.
Este jueves, se presentaron cinco denuncias de juicio político.
Marlon Ochoa, consejero del CNE; Karen Rodríguez, suplente del CNE; Mario Morazán, magistrado del TJE; así como los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
La protesta se quedó en los curules, pues dentro del hemiciclo habían varios guardias que mantuvieron el orden.
Sin embargo, los diputados de Libre se quedaron de pie para mostrar su molestia ante los hechos.