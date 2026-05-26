Drake destrona a Michael Jackson: este es el increíble nuevo récord del rapero

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rapero canadiense Drake batió el récord que ostentaba Michael Jackson como el mayor artista en solitario masculino con mayor número de números 1 en la lista Billboard Hot 100, según informó este martes la revista Billboard.

El debut de su último sencillo, 'Janice STFU', en lo más alto de esta lista supone el decimocuarto número 1 que encabeza Drake en la lista Hot 100, lo que le permite superar el empate con el Rey del pop.

El rapero también ha logrado un nuevo récord de 42 canciones en una sola semana en la lista Hot 100, superando a Morgan Wallen, quien logró 37 en una semana el pasado mes, según los datos de la revista especializada.

Con 40 debuts, se convierte también en el primer artista en acumular más de 400 entradas en la lista a lo largo de su carrera.