Drake pierde demanda contra Universal por canción de Kendrick Lamar

Nueva York, Estados Unidos.- Una jueza estadounidense desestimó el pasado jueves la demanda por difamación del rapero Drake contra el sello discográfico Universal Music Group por promocionar el popular tema de Kendrick Lamar Not Like Us, que lo tacha de pedófilo.

La jueza Jeanette Vargas consideró que Lamar, estadounidense e inusual ganador del premio Pulitzer por su lírica, expuso una "opinión" que no constituye difamación, recoge Variety, poniendo punto final a una disputa del mundo del rap que saltó a la cultura pop general este año.

Lamar protagonizó el concierto de medio tiempo del Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo y mediático en Estados Unidos, con tantos espectadores que sus anuncios publicitarios son los más caros, e interpretó Not Like Us, que fue coreada por el estadio.

La jueza dijo que "el hecho de que la grabación se hiciera en medio de una batalla de rap es esencial para valorar su impacto en un oyente razonable", y señaló que en ese contexto las declaraciones de Lamar en la letra de la canción toman un carácter de opinión.