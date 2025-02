¿Qué pasó entre Kendrick Lamar y Drake? La historia detrás de su rivalidad

Agosto de 2013: Kendrick Lamar desafía a Drake y a otros raperos en “Control”. Tras el éxito de good kid, m.A.A.d city, Lamar aumentó su confianza y desató la polémica con su verso en “Control” de Big Sean. En él, mencionó a varios raperos, incluidos J. Cole, Meek Mill, Drake y otros: “I got love for you all, but I’m trying to murder you n—as/ Trying to make sure your core fans never heard of you n—as”. Drake respondió en una entrevista con Billboard, minimizando el ataque: “No tenía nada que decir al respecto. Solo me pareció una idea ambiciosa, eso es todo. Sé muy bien que [Lamar] no me está ‘matando’ en ningún aspecto. Cuando llegue ese día, supongo que podremos hablar del tema de nuevo”.