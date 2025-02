Significado de la presencia y baile de Serena Williams en el medio tiempo de Kendrick Lamar

Durante la presentación de Kendrick Lamar, la leyenda del tenis subió al escenario mientras el rapero interpretaba Not Like Us , un tema que ha generado polémica por sus ataques directos a Drake, con quien Williams tuvo una relación en el pasado.

Kendrick Lamar menciona directamente a Serena en la letra de Not Like Us, diciendo: “From Alondra down to Central, n*** better not speak on Serena”* (Desde Alondra hasta Central, será mejor que no hables de Serena).

Además, en 2022, Drake lanzó la canción Middle of the Ocean, donde se refirió al esposo de Williams, Alexis Ohanian, como un “groupie”, lo que podría haber avivado las tensiones que llevaron a esta inesperada aparición en el Super Bowl.