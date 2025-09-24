Se judicializa disputa entre Christian Nodal y Universal por presunta falsificación

La confrontación legal entre Christian Nodal y Universal Music dio un nuevo giro con la confirmación de que la carpeta de investigación por presunta falsificación de contratos fue judicializada.
De acuerdo con El Universal, el abogado de la disquera, Ulrich Richter Morales, precisó que la radicación se formalizó el pasado 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
Con este paso, tanto el intérprete como sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, podrían ser citados a una audiencia inicial.
Hasta ahora, ni la familia ni su equipo legal se han pronunciado sobre la notificación. La fecha de la audiencia tampoco ha sido revelada.
Este proceso deriva de la relación contractual que Nodal sostuvo con Universal entre 2016 y 2020, periodo en el que lanzó los discos "Me dejé llevar", "Ahora" y "Ayayay!", con temas como "Adiós amor" y "No te contaron mal".
Al concluir ese acuerdo, el cantante inició acciones civiles en defensa de sus derechos, mientras que la disquera respondió con una denuncia ante la FGR por la supuesta alteración de más de 30 contratos.
En mayo de 2025 se realizó una audiencia de pruebas en la Ciudad de México, a la que asistieron los padres del artista, quienes entonces administraban su carrera.
Tras ello, Universal solicitó la judicialización del expediente, medida que ya fue aceptada, lo que abre la puerta a una audiencia inicial en sede federal.
A sus 26 años, Nodal se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del regional mexicano, con giras internacionales y colaboraciones con artistas de talla mundial.
Perfil que contrasta con el complejo panorama legal que actualmente enfrenta.