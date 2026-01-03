Drake enfrenta demanda federal en EUA por presunto fraude de reproducciones en Spotify

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rapero canadiense Drake ha sido incluido en una demanda en EE.UU. por presuntamente pertenecer a una organización criminal que habría utilizado una plataforma de apuestas en línea para aumentar el número de reproducciones de su contenido musical en distintas plataformas digitales.

La acusación fue presentada ante un tribunal distrital de Virginia por dos residentes, quienes aseguran que Drake, junto con otros supuestos conspiradores, desplegó una red de bots automatizados y granjas de streaming para inflar los recuentos de reproducciones de su música en Spotify y otras plataformas.