Los creadores de "Stranger Things" defienden que Will sea gay tras el bombardeo de críticas

Los creadores de "Stranger Things", Matt y Ross Duffer, han salido en defensa del episodio penúltimo de la serie tras el aluvión de críticas negativas que recibió por mostrar la salida del armario del personaje Will Byers, interpretado por Noah Schnapp.
El episodio, titulado "The Bridge", se ha convertido en el peor valorado de toda la serie en Rotten Tomatoes, arrastrando la calificación de la temporada final hasta el 56%, muy por debajo del anterior mínimo del 86% que registró la tercera temporada.
Con más de 96.000 reseñas, la mayor parte de la negatividad se concentra en la escena en la que Will declara abiertamente su homosexualidad a sus amigos antes del enfrentamiento final contra Vecna.
El bombardeo de críticas ha sido interpretado por muchos como una reacción a temas de debate político y social, pese a que los seguidores de la serie llevaban años especulando sobre la orientación sexual del personaje.
En declaraciones a Variety, los hermanos Duffer han rechazado categóricamente las acusaciones de que se trate de una "agenda woke" de último minuto. "La escena de la salida del armario es algo que hemos estado construyendo durante nueve años", afirmó Ross Duffer. "Era una escena realmente importante para nosotros y para Noah, no solo desde un punto de vista temático, sino también narrativo".
Los creadores han explicado que la trama de Will siempre ha funcionado como una alegoría de las ansiedades propias del crecimiento y la búsqueda de identidad durante la adolescencia.
"Este programa siempre ha tratado sobre nuestros personajes superando el mal, y para superar este mal, Vecna representa en muchos sentidos todos los pensamientos oscuros y el mal de la sociedad", explicó Ross. "Para que nuestros personajes lo superen, realmente se trata de aceptarse a sí mismos y luego también aceptarse unos a otros y unirse".
Matt Duffer describió la escena como "el paso final en el viaje de Will", un momento que el personaje había estado preparando durante toda la temporada. Tras hablar con Robin —interpretada por Maya Hawke, también gay en la ficción— sobre sus miedos a no ser aceptado, Will finalmente encuentra el valor para revelarse ante sus amigos. "Es realmente el último 'vete a la mierda' a Vecna. Esa fue la intención", declaró Matt.
Los hermanos han expresado su sorpresa ante el nivel de odio recibido, dado que consideran que el desarrollo del personaje ha sido explícito desde hace tiempo. "Siempre digo que Ross y yo somos muchas cosas, pero sutiles no es una de ellas", comentó Matt.
Ambos creadores han mantenido contacto constante con Schnapp tras el estreno del episodio. "Está en un muy buen lugar. Está muy orgulloso de la escena, y nosotros estamos orgullosos de la escena", afirmaron. Los Duffer señalaron que el tema toca "muy de cerca" al joven actor, quien previamente se ha declarado públicamente homosexual.
La controversia por la salida del armario de Will ha eclipsado el debate sobre otro de los momentos más discutidos de la temporada: el destino final de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Los creadores han confirmado que la ambigüedad sobre si el personaje sobrevivió o no fue intencional, dejando que la audiencia decida qué creer.
"Desde muy temprano en el proceso de escritura de esta temporada descubrimos exactamente cómo contar esa historia y llegamos al momento 'I believe'", explicó Ross. La escena muestra a Mike Wheeler —interpretado por Finn Wolfhard— compartiendo su versión de los acontecimientos, en la que Eleven habría sobrevivido gracias a los poderes de ilusión de su amiga Kali. Uno a uno, los amigos declaran "I believe" ("lo creo"), otorgándole a su compañera un final feliz.