Los creadores de "Stranger Things" defienden que Will sea gay tras el bombardeo de críticas

Matt Duffer describió la escena como "el paso final en el viaje de Will", un momento que el personaje había estado preparando durante toda la temporada. Tras hablar con Robin —interpretada por Maya Hawke, también gay en la ficción— sobre sus miedos a no ser aceptado, Will finalmente encuentra el valor para revelarse ante sus amigos. "Es realmente el último 'vete a la mierda' a Vecna. Esa fue la intención", declaró Matt.