El pasado problemático de Victoria Jones: arrestos por narcóticos y violencia doméstica

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, mantenía un historial de conflictos con la justicia antes de su muerte a los 34 años en un hotel de San Francisco durante la madrugada del Año Nuevo.
Registros judiciales obtenidos por medios estadounidenses documentan al menos dos arrestos en 2025 en el condado de Napa, California.
En abril del año pasado, Victoria fue detenida por obstrucción a un agente de paz, consumo y posesión de sustancias narcóticas controladas. Se declaró inocente de todos los cargos. Dos meses después, en junio, enfrentó una segunda detención por agresión doméstica y violencia familiar que involucraba abuso contra una persona mayor. También se declaró inocente en ese caso.
Los registros muestran además un arresto previo en San Antonio, Texas, en junio de 2011, por un hurto valorado entre 50 y 500 dólares. Ese cargo fue posteriormente desestimado.
Según información de la prensa local, Victoria había desarrollado una "reputación" en el barrio de North Beach por protagonizar "peleas en estado de ebriedad". Este contexto ha añadido especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento en el Fairmont San Francisco Hotel.
Un huésped del establecimiento encontró a Victoria sin respuesta vital en la planta 14 del hotel en las primeras horas del 1 de enero.
El testigo, creyendo que se trataba de una intoxicación etílica, notificó inmediatamente al personal del hotel, quien activó el protocolo de emergencia. El servicio de despacho de emergencias clasificó el incidente como "código 3 por sobredosis, cambio de color", terminología que sugiere una posible sobredosis con cianosis, la decoloración de la piel por falta de oxígeno en la sangre.
Victoria era hija de Tommy Lee Jones, de 79 años, y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. El actor también comparte con Cloughley otro hijo, Austin Jones, de 43 años. Victoria había incursionado brevemente en la actuación con apariciones en "Men In Black II", la serie "One Tree Hill" y "The Three Burials of Melquiades Estrada", filme dirigido por su padre. Posteriormente se alejó de la industria cinematográfica.