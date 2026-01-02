El pasado problemático de Victoria Jones: arrestos por narcóticos y violencia doméstica

El testigo, creyendo que se trataba de una intoxicación etílica, notificó inmediatamente al personal del hotel, quien activó el protocolo de emergencia. El servicio de despacho de emergencias clasificó el incidente como "código 3 por sobredosis, cambio de color", terminología que sugiere una posible sobredosis con cianosis, la decoloración de la piel por falta de oxígeno en la sangre.