Con Thriller, Michael Jackson hace historia por seis décadas consecutivas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Thriller, de Michael Jackson, se posicionó en el número 10 de las canciones más escuchadas de la lista Billboard Hot 100, convirtiendo al ícono estadounidense en el primer artista en figurar en este conteo en seis décadas diferentes.

De acuerdo con Billboard, Jackson llegó por primera vez al top 10 del Hot 100 como solista en noviembre de 1971 con su debut en solitario, Got to Be There. El llamado "Rey del pop", fallecido en junio de 2009, cuenta con 30 éxitos en el top 10, incluyendo 13 números uno, y antes de que Thriller subiera en la lista este año, el cantante de Billie Jean había estado por última vez en el top 10 en 2018 como artista invitado en el tema Don’t Matter to Me, de Drake. El último intérprete en lograr mantener posiciones en el top 10 durante cinco décadas fue Andy Williams, uno de los intérpretes más conocidos del tema navideño It’s the Most Wonderful Time of the Year.

El Hot 100 de esta semana también trajo buenas noticias para Taylor Swift, cuyo tema The Fate of Ophelia se impuso en el número uno de la lista por quinta semana consecutiva. Mientras que Golden, de HUNTR/X, de la película KPop Demon Hunters, de Netflix, se mantuvo en el puesto número 2 del Hot 100, después de ocho semanas en el número uno a partir de agosto. El regreso de Thriller a las listas se atribuye en parte al renovado interés por la icónica canción durante la temporada de Halloween, cuando su emblemático video musical vuelve a dominar las plataformas digitales y las reproducciones en radio.

Un éxito perpetuo

Publicado originalmente en 1982, el sencillo rompió barreras al fusionar el pop, el funk y el terror cinematográfico, estableciendo un antes y un después en la historia de los videoclips.

Su coreografía, el uso innovador de efectos especiales y la narración visual dirigida por John Landis siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas y cineastas.