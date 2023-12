“Rockin”, la canción navideña que superó “All I Want for Christmas Is You”

ESTADOS UNIDOS.- El gran clásico navideño de Mariah Carey, “All I Want for Christmas Is You” ha ocupado el primer puesto cada Navidad durante muchos años. Sin embargo, “Rockin’ Around the Christmas Tree” ha arrebatado el primer puesto.

Se trata de “Rockin”, una canción de Brenda Lee, quien ahora ocupa el primer lugar en las canciones más escuchadas. El clásico navideño, lanzado hace 60 años, sumó aproximadamente 12 millones de reproducciones en un día, posicionándose en el top.

Debido a ello, la interpretación de Mariah Carey ha descendido al tercer puesto del Top 50 de Spotify en Estados Unidos.