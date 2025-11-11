Jeremy Renner: entre un "amorío" y posible demanda contra la directora Yi Zhou

El actor Jeremy Renner está en conflicto con la directora Yi Zhou, luego de que su voz fuera utilizada en la película animada y generada con IA Stardust Futures: Stars and Scars. La creadora se ha defendido y ha dicho que todo está registrado en un contrato.
“Usted no tiene ninguna relación personal con mi cliente, aparte de un encuentro extremadamente breve y totalmente consensuado en una sola ocasión en julio de 2025”, dicta la carta enviada por Marty Singer, el abogado del actor, a Yi Zhou.
La relación laboral entre el actor y la directora se da por la participación del primero en el documental Masters of Cinema 2: Chronicles of Disney, dirigido por Zhou, posteriormente la voz del actor es utilizada en Stardust Futures, esta segunda participación no fue autorizada por él.
La película para la que sí hubo un contrato, según el actor, es la que hace una exploración del legado de la Compañía Walt Disney, contada por artistas que le han dado forma a esta historia. “Mi cliente accedió amablemente a apoyar su carrera apareciendo en su documental sobre Disney”, señala la carta.
"Hemos descubierto que usted también afirma falsamente que mi cliente narró una película animada generada completamente por IA", continúa el escrito, que deja ver que la voz usada en Stardust Future es generada por IA utilizando como base las grabaciones para el documental sobre Disney.
No obstante, la directora de ambas producciones ha declarado en su cuenta de Instagram que no usó IA para generar la voz del actor, que eso sería un acto antiético, y que tiene pruebas de la autorización por escrito del actor.
El punto álgido del caso es que la directora lo acusa de intimidación, y además reveló que entre ambos hubo una relación con componente sexual, y que cuando los fans del actor la atacaron a ella, él no la defendió aún sabiendo que las acusaciones en su contra son falsas.
Yi Zhou ha dejado una serie de pruebas en su cuenta de Instagram, desde mensajes de WhatsApp que se enviaron en el marco de su relación no laboral, hasta fotos del actor en espacios compartidos con la directora, momentos cotidianos fuera del trabajo.
"Esta experiencia realmente muestra el lado oscuro de Hollywood y la campaña de desprestigio para disuadir a las mujeres (...) Estoy horrorizada pero feliz de leer también muchos apoyos de amigos y medios de comunicación", publicó la directora en su Instagram.
Mientras tanto, Zhou está lidiando con la posibilidad de una demanda, puesto que la carta enviada a través del equipo legal del actor señala que "si sigues explotando el nombre, la voz y la imagen de mi cliente para cualquier proyecto que no sea el documental de Disney sin su consentimiento, te demandaremos", incluso se menciona una orden de alejamiento.
El abogado del actor además es enfático al señalar que entre el actor y la directora no existe ninguna relación personal.
El caso está dejando mucha tela que cortar, puesto que Zhou ha buscado de la manera que le ha sido posible demostrar el acoso y la relación que hubo entre ambos.
El actor Jeremy Renner ha utilizado a su equipo legal para las comunicaciones relacionadas con este posible caso legal.
Por ahora el asunto ha quedado en una carta de cese y desistimiento hacia la directora, que por su parte ha señalado que ella mandó un documento similar al actor antes de este que ha salido a la luz. De escalar a una demanda, esta sería millonaria, tal como se indica en el texto.