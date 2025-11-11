Rosalía actuará por primera vez en The Tonight Show junto a Jimmy Fallon

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante española Rosalía actuará el próximo domingo, 16 de noviembre y por primera vez, en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, para hablar de su nuevo álbum, "Lux".

La artista, además, dará una entrevista a Fallon durante el tercero de los cuatro episodios de fin de semana de The Tonight Show, que se emitirá por la cadena NBC, tras el partido de fútbol americano del domingo en la noche. El episodio también contará con la participación de DJ Khaled. Rosalía ya había aparecido como invitada en The Tonight Show, pero nunca para el público de Jimmy Fallon. Su primera entrevista fue en 2022, cuando habló de su álbum "Motomami" y contó cómo Harry Styles intentó enviarle un mensaje de texto, pero ella había cambiado de número y el cantante británico terminó teniendo una surrealista conversación con un desconocido.

En esa oportunidad, Rosalía también reveló que guarda su teléfono en la bota cuando su bolso no combina con su vestido. Esa entrevista fue su primera aparición en un programa estadounidense. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la víspera, durante una entrevista en el programa español La Revuelta, Rosalía dijo ser muy fan de Fallon. Con esta nueva presentación, la artista catalana continúa afianzando su presencia en la escena internacional, tras varios meses de expectación por el lanzamiento de "Lux", un proyecto con el que promete explorar una faceta más introspectiva y emocional.

El álbum, que ya tuvo su lanzamiento oficial este 7 de noviembre, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera luego del éxito global de "Motomami".

Proyección masiva