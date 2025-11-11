  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Rosalía actuará por primera vez en The Tonight Show junto a Jimmy Fallon

Durante una entrevista en el programa español La Revuelta, Rosalía dijo ser muy fan de Fallon, por lo que esta sería una oportunidad única para ella de promocionar su nuevo disco

  • 11 de noviembre de 2025 a las 10:46
Rosalía actuará por primera vez en The Tonight Show junto a Jimmy Fallon

Rosalía ya había aparecido como invitada en The Tonight Show, pero nunca para el público de Jimmy Fallon.

 Fotos: Shutterstock.

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante española Rosalía actuará el próximo domingo, 16 de noviembre y por primera vez, en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, para hablar de su nuevo álbum, "Lux".

Rosalía posiciona 12 de las 15 canciones de "Lux" en el Top Global de Spotify

La artista, además, dará una entrevista a Fallon durante el tercero de los cuatro episodios de fin de semana de The Tonight Show, que se emitirá por la cadena NBC, tras el partido de fútbol americano del domingo en la noche. El episodio también contará con la participación de DJ Khaled.

Rosalía ya había aparecido como invitada en The Tonight Show, pero nunca para el público de Jimmy Fallon.

Su primera entrevista fue en 2022, cuando habló de su álbum "Motomami" y contó cómo Harry Styles intentó enviarle un mensaje de texto, pero ella había cambiado de número y el cantante británico terminó teniendo una surrealista conversación con un desconocido.

Rosalía enloquece las redes: fans tocan sin descanso pista de su nuevo disco

En esa oportunidad, Rosalía también reveló que guarda su teléfono en la bota cuando su bolso no combina con su vestido. Esa entrevista fue su primera aparición en un programa estadounidense.

En la víspera, durante una entrevista en el programa español La Revuelta, Rosalía dijo ser muy fan de Fallon.

Con esta nueva presentación, la artista catalana continúa afianzando su presencia en la escena internacional, tras varios meses de expectación por el lanzamiento de "Lux", un proyecto con el que promete explorar una faceta más introspectiva y emocional.

¿Qué dice la crítica de "Lux"? El álbum "litúrgico" de Rosalía que transciende el género

El álbum, que ya tuvo su lanzamiento oficial este 7 de noviembre, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera luego del éxito global de "Motomami".

Proyección masiva

La participación de Rosalía en uno de los programas nocturnos más populares de Estados Unidos refuerza su estatus como una de las artistas hispanas más influyentes de la actualidad.

Su aparición en The Tonight Show no solo servirá para presentar nueva música, sino también para acercar su propuesta artística a una audiencia internacional que la ha seguido desde sus primeras fusiones de flamenco y música urbana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias