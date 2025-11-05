  1. Inicio
Se filtra "Lux", el nuevo y esperado álbum de Rosalía, antes de su lanzamiento

El esperado disco "Lux" de Rosalía, previsto para lanzarse este viernes, apareció completo en internet tras días de especulación y hermetismo

  • 05 de noviembre de 2025 a las 09:54
1 de 12

El esperado proyecto musical de Rosalía, "Lux", su cuarto disco de estudio, apareció íntegro en internet y comenzó a circular entre sus seguidores, confirmaron medios internacionales como EFE. Aquí los detalles.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
2 de 12

La publicación no autorizada ocurrió apenas horas después de que en Spotify se activara brevemente la escucha de "Reliquia", una de las canciones del álbum que fue retirada poco después.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
3 de 12

Este hecho reavivó la curiosidad sobre un trabajo rodeado de absoluto hermetismo desde su anuncio.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
4 de 12

El álbum, compuesto por quince temas en su versión digital y dieciocho en formato físico, mezcla flamenco, ópera, electrónica y pop.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
5 de 12

En la lista destacan títulos como "Sexo, violencia y llantas", "Dios es un stalker", "Sauvignon Blanc" o "La rumba del perdón".

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
6 de 12

"Lux" llega más de tres años después del fenómeno global de "Motomami" y cuenta con colaboraciones de figuras como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
7 de 12

El primer adelanto oficial, Berghain, se convirtió en número uno en España y alcanzó el séptimo puesto mundial en Spotify.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
8 de 12

El lanzamiento de la portada y la fecha se realizó semanas atrás mediante un evento virtual que conectó Madrid y Nueva York, aunque también en esa ocasión se filtró información antes del anuncio.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
9 de 12

Situaciones similares ya habían ocurrido en agosto, cuando la edición española de Elle debió rectificar una entrevista que adelantaba la salida del disco.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
10 de 12

Cabe destacar que este proyecto fue respaldado por artistas como Madonna, quien además expresó su admiración por la artista española en Instagram.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
11 de 12

“Eres una auténtica visionaria”, escribió la cantante estadounidense, acompañando el mensaje con tres corazones blancos.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
12 de 12

Pese a la filtración, "Lux" mantiene su estreno oficial previsto para este viernes, con un ambiente de expectación que, lejos de menguar, parece intensificarse tras el incidente digital.

 Foto: Instagram | @rosalia.vt
