Se filtra "Lux", el nuevo y esperado álbum de Rosalía, antes de su lanzamiento

El esperado proyecto musical de Rosalía, "Lux", su cuarto disco de estudio, apareció íntegro en internet y comenzó a circular entre sus seguidores, confirmaron medios internacionales como EFE. Aquí los detalles.
La publicación no autorizada ocurrió apenas horas después de que en Spotify se activara brevemente la escucha de "Reliquia", una de las canciones del álbum que fue retirada poco después.
Este hecho reavivó la curiosidad sobre un trabajo rodeado de absoluto hermetismo desde su anuncio.
El álbum, compuesto por quince temas en su versión digital y dieciocho en formato físico, mezcla flamenco, ópera, electrónica y pop.
En la lista destacan títulos como "Sexo, violencia y llantas", "Dios es un stalker", "Sauvignon Blanc" o "La rumba del perdón".
"Lux" llega más de tres años después del fenómeno global de "Motomami" y cuenta con colaboraciones de figuras como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor.
El primer adelanto oficial, Berghain, se convirtió en número uno en España y alcanzó el séptimo puesto mundial en Spotify.
El lanzamiento de la portada y la fecha se realizó semanas atrás mediante un evento virtual que conectó Madrid y Nueva York, aunque también en esa ocasión se filtró información antes del anuncio.
Situaciones similares ya habían ocurrido en agosto, cuando la edición española de Elle debió rectificar una entrevista que adelantaba la salida del disco.
Cabe destacar que este proyecto fue respaldado por artistas como Madonna, quien además expresó su admiración por la artista española en Instagram.
“Eres una auténtica visionaria”, escribió la cantante estadounidense, acompañando el mensaje con tres corazones blancos.
Pese a la filtración, "Lux" mantiene su estreno oficial previsto para este viernes, con un ambiente de expectación que, lejos de menguar, parece intensificarse tras el incidente digital.