Rosalía enloquece las redes: fans tocan sin descanso pista de su nuevo disco

A la espera de que vea la luz su cuarto disco, Rosalía ha ido dejando pistas que mantienen la expectación. Sus seguidores se han encargado de acompañar esta promoción

  • 15 de octubre de 2025 a las 10:10
El nuevo álbum de la catalana, al que todos auguran el nombre de LUX, es uno de los más esperados del cierre del año.

 Foto: Shutterstock.

Madrid, España.- Rosalía se ha consagrado como una estrella de los escenarios y, sin duda, también del marketing.

Su esperado nuevo disco, uno de los más deseados del otoño, tiene en ascuas a los seguidores, que se desquitaron este miércoles tocando desde los cuatro puntos cardinales una partitura que la artista española subió a las redes sociales.

A la espera de que vea la luz su cuarto álbum, Rosalía ha ido dejando pistas que mantienen la expectación.

Si los símbolos que ha ido representando se vinculaban a una música marcada por la espiritualidad, la partitura que subió en Instagram y en Substack lleva hasta el tecno más puro en la ciudad de Berlín, en particular a una de sus famosas discotecas, Berghain.

Esta es la partitura que la cantante española compartió en su cuenta de Instagram.

 (Foto: captura de pantalla del Instagram de Rosalía.)

Berghain aparece en un apunte de la partitura que sus admiradores se han lanzado a tocar violín en mano, con guitarra, piano y hasta con acordeón.

La pregunta es si se parecerá al original que tiene la catalana en la cabeza.

Los más avispados seguidores, vinculados al mundo de la música, han sabido determinar los apuntes que hacen referencia al 'tempo' e incluso los instrumentos, lo que ha motivado un hilo de comentarios entre los internautas.

De TikTok a X pasando por Instagram y la ya mencionada Substack, han enloquecido con comentarios que piden a la cantante más datos sobre su nuevo disco, al que todos auguran el nombre de LUX, teniendo en cuenta post anteriores de la autora de 'Saoko'.

El club berlinés, que ha celebrado recientemente su veinte aniversario, abre de viernes a lunes, tiene un acceso muy exclusivo y las fotografías están prohibidas en su interior.

La fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía de Madrid también aparecieron este miércoles con el pentagrama, una imagen de Rosalía y un símbolo similar al de la paz.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

