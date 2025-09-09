  1. Inicio
Rosalía debuta en una campaña de ropa interior con Calvin Klein otoño 2025

Rosalía ha debutado como imagen de Calvin Klein Underwear en su campaña otoño 2025 con un posado que no ha dejado indiferente: la artista española aparece en ropa interior junto a una pitón albina

  • 09 de septiembre de 2025 a las 10:20
1 de 10

La cantante española Rosalía se ha convertido en la imagen de la campaña otoño 2025 de Calvin Klein Underwear, en la que aparece acompañada de una serpiente pitón birmana albina.

 Foto: Instagram
2 de 10

Se trata de la primera colaboración de la artista con la firma estadounidense, que ha convertido a numerosas figuras de la música y el cine en protagonistas de sus ya emblemáticas sesiones fotográficas.

 Foto: Instagram
3 de 10

Las imágenes, firmadas por la fotógrafa neerlandesa Carlijn Jacobs, muestran a Rosalía con las piezas icónicas de la línea Icon Cotton Modal.

Foto: Instagram
4 de 10

En distintas escenas aparece posando en un túnel iluminado, descansando en una piscina y sosteniendo al reptil que recorre su cuerpo, todo bajo la estética minimalista característica de la marca.

 Foto: Instagram
5 de 10

“Calvin Klein Underwear ha formado parte de mi armario desde hace años”, señaló la artista en un comunicado. “Es un honor participar en esta campaña”.

 Foto: Instagram
6 de 10

La presencia de Rosalía se suma a la de otros nombres de la música y el espectáculo que han prestado su imagen a la firma, como FKA Twigs, Justin Bieber o Jeremy Allen White, expareja de la cantante, quien protagonizó una de las campañas masculinas más comentadas del último año.

 Foto: Instagram
7 de 10

La relación de la intérprete de Motomami con el mundo de la moda no es nueva. En anteriores ocasiones ha colaborado con Dior y Acne Studios, consolidándose como rostro habitual en proyectos de gran proyección internacional.

 Foto: Instagram
8 de 10
9 de 10

Por otro lado, la cantante mantiene a sus seguidores pendientes de su próximo trabajo discográfico.

Foto: Instagram
10 de 10

Su último álbum, Motomami, apareció en 2022 y, aunque no ha anunciado nueva fecha de lanzamiento, en los últimos meses ha insinuado que prepara material inédito.

Lourdes Alvarado
