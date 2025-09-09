Rosalía debuta en una campaña de ropa interior con Calvin Klein otoño 2025

La cantante española Rosalía se ha convertido en la imagen de la campaña otoño 2025 de Calvin Klein Underwear, en la que aparece acompañada de una serpiente pitón birmana albina.
Se trata de la primera colaboración de la artista con la firma estadounidense, que ha convertido a numerosas figuras de la música y el cine en protagonistas de sus ya emblemáticas sesiones fotográficas.
Las imágenes, firmadas por la fotógrafa neerlandesa Carlijn Jacobs, muestran a Rosalía con las piezas icónicas de la línea Icon Cotton Modal.
En distintas escenas aparece posando en un túnel iluminado, descansando en una piscina y sosteniendo al reptil que recorre su cuerpo, todo bajo la estética minimalista característica de la marca.
“Calvin Klein Underwear ha formado parte de mi armario desde hace años”, señaló la artista en un comunicado. “Es un honor participar en esta campaña”.
La presencia de Rosalía se suma a la de otros nombres de la música y el espectáculo que han prestado su imagen a la firma, como FKA Twigs, Justin Bieber o Jeremy Allen White, expareja de la cantante, quien protagonizó una de las campañas masculinas más comentadas del último año.
La relación de la intérprete de Motomami con el mundo de la moda no es nueva. En anteriores ocasiones ha colaborado con Dior y Acne Studios, consolidándose como rostro habitual en proyectos de gran proyección internacional.
Por otro lado, la cantante mantiene a sus seguidores pendientes de su próximo trabajo discográfico.
Su último álbum, Motomami, apareció en 2022 y, aunque no ha anunciado nueva fecha de lanzamiento, en los últimos meses ha insinuado que prepara material inédito.