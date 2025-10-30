Rosalía asegura que su nuevo disco está "inspirado" en las "mujeres santas"

Ciudad de México, México.- La cantante española Rosalía está este jueves en México para participar en varias fiestas de escucha (listening parties) de su esperado nuevo disco, "Lux", un proyecto que, según ha explicado, está “inspirado en mujeres santas de alrededor del mundo”.

“El álbum está inspirado en mujeres santas de alrededor del mundo, me he tirado un año entero solamente en escribir las letras, por eso es que tiene que ver mucho la proyección del disco”, expresó la artista en un video compartido en redes sociales tras uno de los eventos de escucha con sus seguidores en la Ciudad de México. Más de tres años después del fenómeno global que supuso "Motomami", la catalana vuelve con un disco conceptual que promete marcar una nueva etapa en su carrera. "Lux", que saldrá oficialmente el 7 de noviembre, está compuesto por 15 temas en su versión digital y 18 canciones en las ediciones físicas (vinilo y CD).

El proyecto llega bajo los sellos Columbia Records y Sony Music, y cuenta con colaboraciones de alto calibre, entre ellas Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor, un abanico que refleja la diversidad de influencias que caracteriza el universo creativo de Rosalía.

Con este disco, la artista de 33 años parece apostar nuevamente por una propuesta ambiciosa, cargada de simbolismo, espiritualidad y experimentación sonora. Su paso por México, lleno de momentos cercanos con fans y guiños culturales, anticipa el comienzo de una era en la que Rosalía no solo reafirma su poder artístico, sino también su conexión con las raíces y lo sagrado.

Gastronomía mexicana

Por otra parte, durante su visita, la intérprete de "Motomami" también aprovechó para disfrutar de la gastronomía mexicana.

En sus redes, compartió videos de una cena en un popular restaurante de la capital, donde probó platillos típicos como enfrijoladas, tacos y pozole, mostrando su entusiasmo por la cultura local y el cariño del público mexicano, uno de los más fieles de su carrera.

Día de Muertos