Nicki Nicole, Bunbury y más presentadores de los Latin Grammy 2025

Los Ángeles, Estados Unidos.- El músico español Enrique Bunbury , la chilena Mon Laferte y la argentina Nicki Nicole se suman a la larga lista de artistas que presentarán la 26º gala anual de los Latin Grammy que tendrá lugar este jueves en Las Vegas.

También Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel se encargarán de anunciar algunas de las categorías durante la gala, informó este lunes la Academia Latina de la Grabación.

El colombiano Maluma y la puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la ceremonia, en la que Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas por su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

La Academia Latina de la Grabación anunció antes que artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan y Carín León, entre otros, ofrecerán presentaciones especiales durante el evento, que reunirá a las figuras más destacadas de la música latina contemporánea.