Nicki Nicole, Bunbury y más presentadores de los Latin Grammy 2025

La 26ª edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas este jueves y contará con grandes artistas como presentadores

  • 10 de noviembre de 2025 a las 15:41
La 26º gala anual de los Latin Grammy tendrá lugar este jueves en Las Vegas.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El músico español Enrique Bunbury, la chilena Mon Laferte y la argentina Nicki Nicole se suman a la larga lista de artistas que presentarán la 26º gala anual de los Latin Grammy que tendrá lugar este jueves en Las Vegas.

¿Quiénes conducirán la antesala de los Latin Grammy 2025?
También Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel se encargarán de anunciar algunas de las categorías durante la gala, informó este lunes la Academia Latina de la Grabación.

El colombiano Maluma y la puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la ceremonia, en la que Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas por su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

La Academia Latina de la Grabación anunció antes que artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan y Carín León, entre otros, ofrecerán presentaciones especiales durante el evento, que reunirá a las figuras más destacadas de la música latina contemporánea.

Bad Bunny y Karol G se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2025

Esta edición promete una noche llena de colaboraciones inéditas y homenajes, con un fuerte acento en la diversidad musical y la innovación artística.

Además de reconocer los mejores lanzamientos del año, la gala rendirá tributo a los artistas que han marcado generaciones, combinando ritmos clásicos con nuevas propuestas que reflejan la evolución de la industria latina.

Desde su creación en el año 2000, los Latin Grammy se han consolidado como la premiación más prestigiosa de la música en español y portugués, y Las Vegas se ha convertido en su sede simbólica.

Maluma debuta como anfitrión de los Latin Grammy 2025 junto a Roselyn Sánchez

La 26ª entrega, producida por TelevisaUnivisión, se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena el jueves 13 de noviembre y tendrá una duración aproximada de tres horas, prometiendo ser una de las veladas más vibrantes del año para la música iberoamericana.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

