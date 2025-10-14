Latin Grammy 2025: Pepe Aguilar, Gloria Estefan y Carín León lideran la primera lista de artistas que actuarán

Miami, Estados Unidos.- Los mexicanos Pepe Aguilar, Carín León y Los Tigres del Norte, los españoles Raphael y Aitana, y la cubana Gloria Estefan figuran en el primer grupo de artistas anunciados este martes por La Academia Latina de la Grabación para cantar en la entrega de los Latin Grammy el 13 de noviembre en Las Vegas.

La lista, revelada en un comunicado, la completan Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, y Morat, quienes actuarán en vivo en la 26 Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La Academia Latina de Grabación destacó la presentación de Raphael, acreedor al premio de la Persona del Año 2025, "por sus más de seis décadas de trayectoria como un multifacético cantante y artista, consolidándolo como un verdadero embajador de la música latina en el mundo".