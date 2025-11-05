¿Quiénes conducirán la antesala de los Latin Grammy 2025?

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pocos días de la gala de los Latin Grammy 2025, Univision confirmó que su tradicional antesala "Noche de Estrellas" expondrá lo mejor de la alfombra roja con una transmisión especial desde Las Vegas.

El programa ofrecerá entrevistas exclusivas con los nominados, momentos en vivo tras bambalinas y un recorrido por el glamour previo a la ceremonia principal.

Los encargados de conducir esta esperada antesala serán Alejandra Espinoza, Raúl de Molina, Chiqui Delgado y Borja Voces, quienes encabezarán la cobertura en directo desde el MGM Grand Garden Arena el jueves 13 de noviembre.

Para Raúl de Molina, esta será su vigésima participación en el evento, consolidando su presencia como uno de los rostros más reconocidos del formato.