¿Quiénes conducirán la antesala de los Latin Grammy 2025?

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pocos días de la gala de los Latin Grammy 2025, Univision confirmó que su tradicional antesala "Noche de Estrellas" expondrá lo mejor de la alfombra roja con una transmisión especial desde Las Vegas.
El programa ofrecerá entrevistas exclusivas con los nominados, momentos en vivo tras bambalinas y un recorrido por el glamour previo a la ceremonia principal.
Los encargados de conducir esta esperada antesala serán Alejandra Espinoza, Raúl de Molina, Chiqui Delgado y Borja Voces, quienes encabezarán la cobertura en directo desde el MGM Grand Garden Arena el jueves 13 de noviembre.
Para Raúl de Molina, esta será su vigésima participación en el evento, consolidando su presencia como uno de los rostros más reconocidos del formato.
La producción, a cargo de TelevisaUnivision, contará además con una actuación especial de la artista colombiana Annasofia, nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista.
Durante la emisión también se revelarán los primeros ganadores de la noche y se rendirá homenaje a Raphael, reconocido como Persona del Año 2025.
Bad Bunny lidera las nominaciones con doce candidaturas, seguido por Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor Edgar Barrera con diez menciones cada uno.
Está previsto que los cuatro artistas más nominados tengan participaciones individuales durante la ceremonia principal, junto a Karol G, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz y otras figuras destacadas de la música latina.
Principales nominados
Álbum del año
"Cosa nuestra", de Rauw Alejandro
"Debí tirar más fotos", de Bad Bunny
"Papota" de Ca7riel & Paco Amoroso
"Raíces", de Gloria Estefan
"Puñito de Yocahú", de Vicente García
"Al romper la burbuja", de Joaquina
"Cancionera", de Natalia Lafourcade
"Palabra de to's (Seca)", de Carín León
"Caju", de Liniker
"En las nubes - con mis panas", de Elena Rose
"¿Y ahora qué?", de Alejandro Sanz
Grabación del año
"Baile inolvidable", Bad Bunny
"Debí tirar más fotos", Bad Bunny
"El día del amigo", Ca7riel & Paco Amoroso
"#Tetas", Ca7riel & Paco Amoroso
"Desastres fabulosos", Jorge Drexler & Conociendo Rusia
"Lara", de Zoe Gotusso
"Si antes te hubiera conocido", Karol G
"Cancionera", Natalia Lafourcade
Ao Teu Lado, Liniker
"Palmeras en el jardín", Alejandro Sanz
Canción del año
"Baile inolvidable", Bad Bunny
"Bogotá", Andrés Cepeda
"Cancionera", Natalia Lafourcade
"Debí tirar más fotos", Bad Bunny
"El día del amigo", Ca7riel & Paco Amoroso
"Otra noche de llorar", Mon Laferte
"Palmeras en el jardín", Alejandro Sanz
"Si antes te hubiera conocido", Karol G
"#Tetas", Ca7riel & Paco Amoroso
"Veludo Marrom", Liniker