Revelan cuál fue la última decisión de Orinson Amaya previo a fallecer por infarto fulminante

Marathón emitió un comunicado de duelo por la muerte de Orinson Amaya: "El Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón. José Orinson Amaya, deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga. Te extrañaremos ‘PRESI’, sigue soñando desde el cielo, junto con todos nosotros”, señaló .