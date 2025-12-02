Revelan cuál fue la última decisión de Orinson Amaya previo a fallecer por infarto fulminante

Fiel a su hambre de desarrollo con su amado Marathón, revelan cuál fue la última decisión de Orinson Amaya antes de fallecer a causa de un infarto fulminante en San Pedro Sula.
Orinson Amaya murió en la mañana de este lunes 1 de diciembre en San Pedro Sula debido a un paro cardíaco en una reconocida clínica de la capital industrial.
El Club Deportivo Marathón y el fútbol hondureño lloran la partida del directivo Orinson Amaya, fallecido este lunes en San Pedro Sula debido a un infarto.
La noticia surge una semana después de haber celebrado el centenario de su amado equipo, del cual formó parte por muchos años. Amaya comandó a la institución verdolaga y la mantuvo a flote cuando el equipo pasaba uno de los momentos más críticos de la historia.
Marathón emitió un comunicado de duelo por la muerte de Orinson Amaya: "El Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón. José Orinson Amaya, deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga. Te extrañaremos ‘PRESI’, sigue soñando desde el cielo, junto con todos nosotros”, señaló .
Orinson Amaya asumió la presidencia de Marathón en diciembre del 2015 y fue reelecto en 2023 para mantenerse en el cargo hasta el 2027. Esta noticia ha generado conmoción en el fútbol hondureño.
El pasado 25 de noviembre, Orinson Amaya celebró en Paz Barahona los 100 años de Fundación de su amado Marathón en donde sintió el cariño de todos los marathones.
En plenos festejos por los 100 años y hace una semana antes de su fallecimiento, Orinson Amaya le brindó una gran noticia a todos los aficionados del Club Deportivo Marathón.
Orinson Amaya contrató a la empresa Musco Lighting, que se encargará de transformar el Yankel Rosenthal en uno de los mejores estadios de Honduras.
Orinson Amaya hace una semana informó con mucha emoción de que el estadio del Marathón tendrá alumbrado eléctrico siendo uno de sus últimos deseos, además de querer ver campeón al equipo de sus amores.
“El contrato con Musco Lighting ya está firmado. La empresa líder mundial en iluminación deportiva será la encargada de transformar el Estadio Yankel Rosenthal”, anunció el club en sus redes sociales en una imagen donde apareció Orinson Amaya junto a Mario Berríos y un integrante de la empresa que se encargará del alumbrado eléctrico del estadio Yankel Rosenthal.
La última decisión de Orinson Amaya de ver alumbrado el estadio de su amado Marathón tiene un costo de aproximadamente 600 mil dólares, según reportes.
La iluminación del estadio Yankel Rosenthal se espera que pueda estar lista para el próximo mes de mayo del 2026.
La muerte de Orinson Amaya ha provocado consternación en toda la sociedad hondureña. Deja un gran legado como presidente del Marathón.
Será recordado por haber cortado aquella sequía del club verdolaga en 2018, siendo el único título que ganó como presidente del conjunto sampedrano.