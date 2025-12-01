  1. Inicio
"Trataron de reanimarlo": Así fueron los últimos instantes de Orinson Amaya con vida

La noticia de la muerte de Orinson Amaya surge una semana después de haber celebrado el centenario de su amado equipo, Marathón

  • 01 de diciembre de 2025 a las 12:40
1 de 17

Este lunes falleció en horas de la mañana el presidente del Marathón, Orinson Amaya. Revelan cómo fueron sus últimos momentos con vida.

Fotos: EL HERALDO.
2 de 17

El presidente del Marathón, Orinson Amaya, murió a los 52 años de edad y es una noticia que impacta al fútbol nacional en las últimas horas.
3 de 17

La noticia de la muerte de Orinson Amaya surge una semana después de haber celebrado el centenario de su amado equipo, Marathón, del cual es presidente desde 2015-2025.
4 de 17

En el presente mes de diciembre, Orinson Amaya cumplía diez años de haber tomado la presidencia del Marathón, al tomar las riendas del equipo en el momento más crítico de la institución verdolaga.
5 de 17

"He llorado muchas veces, es un sentimiento inexplicable, cuando recuerdo todo lo que hemos vivido en el club, me dan ganas de llorar. A veces lo he hecho solo como sucedió en mayo, pero le pedí sabiduría a Dios, había renunciado, me despedí de los jugadores y al día siguiente llegue al complejo, lo vi abandonado, Dios me dio la señal, no habían pasado 24 horas, y todo era como cuando llegué, Él tiene un propósito y es que de que siga acá, todavía no es el momento del adiós", fueron unas de las últimas declaraciones de Orinson Amaya, presidente del Marathón.
6 de 17

Se ha confirmado de que Orinson Amaya lamentablemente murió este lunes 1 de diciembre de un fulminante paro cardíaco y se han revelado impactante noticia sobre sus últimas horas.
7 de 17

Rolin Peña, vicepresidente del Marathón y uno de los hombres de confianza de Orinson Amaya, reveló detalles sobre lo que realmente pasó con el máximo dirigente de los verdolagas.
8 de 17

"Nos sentimos tocados, es un mensaje para nosotros que hay que ser mejores personas, siempre pensar en el bien común y Orinson hacía todo esto", comenzó diciendo Rolin Peña.
9 de 17

"La familia dice de que Orinson tuvo unos tipos de eventos el día de ayer con sus empresas. En horas de la mañana se sintió mal, se fue a la clínica y el malestar era más fuerte y lamentablemente no pudo superar el ataque a su salud", reveló Rolin Peña, vicepresidente del Marathón.
10 de 17

"Se sintió mal en su casa, le dijo que lo llevara a la clínica, sintió una leve mejoría y retornó a su casa, pero se volvió a sentirse mal y regresó a la clínica, entró de pie a la clínica, pero lamentablemente la fortaleza de su salud fue tan grande que no pudo mantenerse", reveló Rolin Peña acerca de las últimas horas de vida de Orinson Amaya.
11 de 17

EL HERALDO conoció que el presidente verdolaga se sintió mal del estómago y decidió asistir al hospital, pero antes de llegar, se compró una pastilla para el dolor, luego se sintió mejor y decidió regresarse a su casa.
12 de 17

Los últimos minutos del presidente verdolaga fueron así: el jerarca llegó al hospital con un fuerte dolor de pecho, pero logró entrar de pie y en la sala de emergencia el dolor era más intenso.
13 de 17

En los pasillos del hospital le dio el infarto fulminante a Orinson Amaya, quien lo encontró el hijo del Dr. Bendaña, pero el jerarca verdolaga ya había perdido la vida. Los doctores trataron de reanimarlo, pero no había nada que hacer. El presidente vivió en agonía sus últimos minutos con vida.
14 de 17

Orinson Amaya asumió la presidencia de Marathón en diciembre del 2015 y fue reelecto en 2023 para mantenerse en el cargo hasta el 2027. Esta noticia ha generado conmoción en el fútbol hondureño.
15 de 17

Desde que asumió la presidencia de Marathón en diciembre de 2015, tras la salida de Yankel Rosenthal, Orinson Amaya emprendió una tarea de reconstrucción institucional del club.
16 de 17

17 de 17

La muerte de Orinson Amaya impacta a todos los aficionados del Marathón y el resto del fútbol hondureño, por lo que el balompié de Honduras se encuentra de luto.
