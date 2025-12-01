"Trataron de reanimarlo": Así fueron los últimos instantes de Orinson Amaya con vida

"He llorado muchas veces, es un sentimiento inexplicable, cuando recuerdo todo lo que hemos vivido en el club, me dan ganas de llorar. A veces lo he hecho solo como sucedió en mayo, pero le pedí sabiduría a Dios, había renunciado, me despedí de los jugadores y al día siguiente llegue al complejo, lo vi abandonado, Dios me dio la señal, no habían pasado 24 horas, y todo era como cuando llegué, Él tiene un propósito y es que de que siga acá, todavía no es el momento del adiós", fueron unas de las últimas declaraciones de Orinson Amaya, presidente del Marathón.