Bad Bunny y Karol G se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La estrella puertorriqueña Bad Bunny, la colombiana Karol G y los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se suman al cartel de artistas que actuarán en la esperada ceremonia de los Latin Grammy 2026, informó este martes la Academia Latina de la Grabación en un comunicado.
Con estos nombres, la gala promete una combinación vibrante de estilos y generaciones que reflejan la diversidad musical de la región.
El anuncio ha causado gran expectativa entre los seguidores del género urbano y de la música latina en general, especialmente por la confirmación de Bad Bunny, quien este año encabeza las nominaciones con 12 categorías, consolidando su dominio en la escena internacional.
El intérprete de “Tití me preguntó” llega a la ceremonia en uno de los mejores momentos de su carrera, tras una gira mundial que agotó entradas en tiempo récord.
Por su parte, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso celebran 10 nominaciones, un logro que reafirma su ascenso como referentes del nuevo sonido alternativo latinoamericano.
Su presencia en los Latin Grammy marca un hito para la música urbana del Cono Sur, demostrando que la innovación y la autenticidad también encuentran su lugar en la industria global.
La Academia también confirmó la participación de nombres consagrados como Marco Antonio Solís, Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Régida, y la banda Chuwi, quienes aportarán un toque de regional mexicano y balada romántica al espectáculo.
Estas presentaciones buscan rendir homenaje a las raíces musicales que siguen inspirando a las nuevas generaciones de artistas.
Entre los actos previamente anunciados destacan figuras de talla internacional como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera.
La combinación de estilos —del pop al corrido tumbado, pasando por la fusión latina y el soul— promete una gala llena de contrastes y colaboraciones únicas.
Uno de los momentos más esperados será la presentación del legendario cantante español Raphael, quien este año será homenajeado como Persona del Año.
Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, el artista recibirá un reconocimiento especial por su aporte a la música en español y su influencia en múltiples generaciones de intérpretes.
Asimismo, el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas recibirá a íconos como Los Tigres del Norte, Gloria Estefan y Aitana, quienes aportarán emotividad y nostalgia a una noche que celebra la unión entre pasado y presente.
Las colaboraciones intergeneracionales se perfilan como uno de los ejes centrales del evento, destacando el poder de la música como punto de encuentro cultural.
La 26ª edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo el jueves 13 de noviembre, bajo la producción de TelevisaUnivision.
La ceremonia promete ser una de las más completas y diversas de los últimos años, no solo por su impresionante alineación de artistas, sino también por su mensaje de reconocimiento a la creatividad, la innovación y la pasión que define a la música latina.