Bad Bunny y Karol G se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La estrella puertorriqueña Bad Bunny, la colombiana Karol G y los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se suman al cartel de artistas que actuarán en la esperada ceremonia de los Latin Grammy 2026, informó este martes la Academia Latina de la Grabación en un comunicado.

Con estos nombres, la gala promete una combinación vibrante de estilos y generaciones que reflejan la diversidad musical de la región. El anuncio ha causado gran expectativa entre los seguidores del género urbano y de la música latina en general, especialmente por la confirmación de Bad Bunny, quien este año encabeza las nominaciones con 12 categorías, consolidando su dominio en la escena internacional. El intérprete de “Tití me preguntó” llega a la ceremonia en uno de los mejores momentos de su carrera, tras una gira mundial que agotó entradas en tiempo récord. Por su parte, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso celebran 10 nominaciones, un logro que reafirma su ascenso como referentes del nuevo sonido alternativo latinoamericano. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Su presencia en los Latin Grammy marca un hito para la música urbana del Cono Sur, demostrando que la innovación y la autenticidad también encuentran su lugar en la industria global. La Academia también confirmó la participación de nombres consagrados como Marco Antonio Solís, Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Régida, y la banda Chuwi, quienes aportarán un toque de regional mexicano y balada romántica al espectáculo. Estas presentaciones buscan rendir homenaje a las raíces musicales que siguen inspirando a las nuevas generaciones de artistas. Entre los actos previamente anunciados destacan figuras de talla internacional como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera. La combinación de estilos —del pop al corrido tumbado, pasando por la fusión latina y el soul— promete una gala llena de contrastes y colaboraciones únicas.