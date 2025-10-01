Revelan quién será la artista oficial de los Latin Grammy 2025

Miami, Estados Unidos.- La escultora multimedia mexicana-estadounidense Leticia Maldonado será la artista oficial de la edición 26 de los Latin Grammy .

Los premios se entregarán en Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 13 de noviembre, informó este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Maldonado creó un gramófono tridimensional de cristal luminoso inspirado en los icónicos letreros de neón de Las Vegas y rodeado de coloridas flores.

"Mi conexión personal con la música latina es a través de mi abuela, que fue cantante de mariachi en su juventud", explicó la artista sobre el significado de su obra.

Este año Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.