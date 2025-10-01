  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Revelan quién será la artista oficial de los Latin Grammy 2025

Este año Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, previo a una gala que se desarrollará el 13 de noviembre

  • 01 de octubre de 2025 a las 15:04
Revelan quién será la artista oficial de los Latin Grammy 2025

Una vez más los premios Latin Grammy se entregarán en Las Vegas, Estados Unidos.

 Foto: Shutterstock.

Miami, Estados Unidos.- La escultora multimedia mexicana-estadounidense Leticia Maldonado será la artista oficial de la edición 26 de los Latin Grammy.

Nodal sobre su álbum nominado al Latin Grammy: "le puse mucho tiempo y amor"

Los premios se entregarán en Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 13 de noviembre, informó este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Maldonado creó un gramófono tridimensional de cristal luminoso inspirado en los icónicos letreros de neón de Las Vegas y rodeado de coloridas flores.

"Mi conexión personal con la música latina es a través de mi abuela, que fue cantante de mariachi en su juventud", explicó la artista sobre el significado de su obra.

Este año Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

Bad Bunny lidera las nominaciones de los Latin Grammy 2025

La selección de la escultora mexicana continúa la tradición de la Academia, que desde 2001 ha elegido artistas visuales para reflejar la importancia de la música en la cultura latina.

"A medida que la música latina continúa creciendo y evolucionando, su esencia sigue inspirando a creadores de diversos orígenes y medios", dijo sobre la obra Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

La escultura de Maldonado resalta la conexión especial entre la música y las artes visuales, y celebra la creatividad de una nueva generación de artistas, agregó Abud en un comunicado.

Mi conexión personal con la música latina es a través de mi abuela, que fue cantante de mariachi en su juventud, explicó la artista Leticia Maldonado.

"Mi conexión personal con la música latina es a través de mi abuela, que fue cantante de mariachi en su juventud", explicó la artista Leticia Maldonado.

 (Foto: EFE.)

"Elegí rosas para rodear el gramófono porque para mí son un símbolo de amor y compasión, y honran la verdad y la belleza en el arte, que creo que es el espíritu de los Latin Grammy", subrayó la artista.

Los Latin Grammy reconocerán con un premio a Enrique Bunbury

Maldonado, que pasó su infancia en el desierto a las afueras de Las Vegas, ha participado en exposiciones como el colectivo 'She Bends', dedicado a artistas mujeres que trabajan con neón, y 'Construyendo Puentes', una muestra de artistas chicanos de Los Ángeles que recorrió México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias