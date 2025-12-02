¿En qué departamentos progresa más la divulgación de actas de las elecciones?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Dos departamentos de Honduras, donde el Partido Liberal parece llevar ventaja, tienen el mayor número de actas divulgadas.Después estar horas sin mostrar avances en los resultados de las elecciones generales por problemas con el internet, el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió actualizar los datos el martes, con una tendencia que favoreció al candidato liberal, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/salvador-nasralla-lidera-pero-maria-antonieta-mejia-asegura-nasry-asfura-ganara-elecciones-honduras-2025-BJ28472074" target="_blank">Salvador Nasralla.</a>El margen de diferencia con el Partido Nacional continúa siendo mínimo. Hasta las 5:00 de la tarde del martes, el CNE había divulgado el 67.60% de las más de 19 mil actas.Los resultados, analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, muestran mayor avance en las actas que corresponden a los departamentos de Islas de la Bahía (habían divulgado el 82.58% de las 155 actas) y Cortés (llevaba 2,460 de las 3,332 actas que son en total). En ambos lleva la delantera Nasralla.Seguidamente está el departamento de Santa Bárbara, donde al CNE aún le falta divulgar 329 actas. Hasta el ayer habían sido publicados los resultados de 767. En Ocotepeque el proceso avanzaba casi en un 70%. Históricamente ambos departamentos suelen darle el voto al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/ya-teniamos-previsto-este-ajuste-posiciones-partido-nacional-tras-que-nasralla-tomara-ventaja-elecciones-honduras-2025-DJ28474698" target="_blank">Partido Nacional</a> (con excepción de las elecciones de 2021). En este proceso no es la excepción, pues <b>Nasry Asfura</b> lleva la delantera en toda la región occidental.En Francisco Morazán, donde también está ganando el Partido Nacional, se han divulgado 2,347 actas, pero todavía están pendientes 1,055. Este es uno de los bastiones electorales para los partidos políticos, pues al igual que Cortés tienen mayor número de votantes.