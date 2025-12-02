¿En qué departamentos progresa más la divulgación de actas de las elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- Dos departamentos de Honduras, donde el Partido Liberal parece llevar ventaja, tienen el mayor número de actas divulgadas. Después estar horas sin mostrar avances en los resultados de las elecciones generales por problemas con el internet, el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió actualizar los datos el martes, con una tendencia que favoreció al candidato liberal, Salvador Nasralla. El margen de diferencia con el Partido Nacional continúa siendo mínimo. Hasta las 5:00 de la tarde del martes, el CNE había divulgado el 67.60% de las más de 19 mil actas. Los resultados, analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, muestran mayor avance en las actas que corresponden a los departamentos de Islas de la Bahía (habían divulgado el 82.58% de las 155 actas) y Cortés (llevaba 2,460 de las 3,332 actas que son en total). En ambos lleva la delantera Nasralla. Seguidamente está el departamento de Santa Bárbara, donde al CNE aún le falta divulgar 329 actas. Hasta el ayer habían sido publicados los resultados de 767. En Ocotepeque el proceso avanzaba casi en un 70%. Históricamente ambos departamentos suelen darle el voto al Partido Nacional (con excepción de las elecciones de 2021). En este proceso no es la excepción, pues Nasry Asfura lleva la delantera en toda la región occidental. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En Francisco Morazán, donde también está ganando el Partido Nacional, se han divulgado 2,347 actas, pero todavía están pendientes 1,055. Este es uno de los bastiones electorales para los partidos políticos, pues al igual que Cortés tienen mayor número de votantes.

PN controla departamentos

Los resultados preliminares del CNE muestran que Salvador Nasralla sigue controlando en los departamentos del norte y Caribe, mientras que Asfura está obteniendo más apoyo en el occidente, centro y sur. Hasta el lunes pasado, Nasralla tenía más votos en Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Valle y Gracias a Dios, pero a medida avanza el escrutinio, Gracias a Dios se pintó de azul y está siendo controlado por los nacionalistas. Ahora Nasry Asfura lleva ventaja en 12 departamentos. Libertad y Refundación (Libre) es el gran perdedor de la jornada. Los datos muestran que la candidata Rixi Moncada no ha ganado en ninguno de los departamentos, mientras el porcentaje de votos obtenidos están muy por debajo de Asfura y Nasralla. Sobre esto, Moncada afirmó que se trata de una "trampa del bipartidismo". "Nosotros vamos a exigir en este periodo de los 30 días del escrutinio general definitivo que se revisen estas actas y vamos a hacer uso de los recursos legales", manifestó. Los lugares que muestran más avance en el conteo de votos en el nivel presidencial están en el occidente, centro, norte y Caribe de Honduras, donde liberales y nacionalistas todavía esperan que el procesamiento de actas avance para conocer quién será el ganador. En cambio, Choluteca, El Paraíso e Intibucá no llegan ni al 60% de las actas divulgadas. En estos tres puntos geográficos, Asfura es el que parece llevar la delantera, en un proceso que muestra resultados bastante reñidos.