Los dos departamentos con más actas procesadas por el CNE están siendo ganados por el Partido Liberal, en cambio, los que muestran menos avances históricamente han apoyado a candidatos nacionalistas

  • 02 de diciembre de 2025 a las 19:41
¿En qué departamentos progresa más la divulgación de actas de las elecciones?

El Consejo Nacional Electoral volvió a actualizar la página de los resultados, luego que estuviera casi un día sin avances por fallas en el internet.

Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- Dos departamentos de Honduras, donde el Partido Liberal parece llevar ventaja, tienen el mayor número de actas divulgadas.

Después estar horas sin mostrar avances en los resultados de las elecciones generales por problemas con el internet, el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió actualizar los datos el martes, con una tendencia que favoreció al candidato liberal, Salvador Nasralla.

El margen de diferencia con el Partido Nacional continúa siendo mínimo. Hasta las 5:00 de la tarde del martes, el CNE había divulgado el 67.60% de las más de 19 mil actas.

Los resultados, analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, muestran mayor avance en las actas que corresponden a los departamentos de Islas de la Bahía (habían divulgado el 82.58% de las 155 actas) y Cortés (llevaba 2,460 de las 3,332 actas que son en total). En ambos lleva la delantera Nasralla.

Seguidamente está el departamento de Santa Bárbara, donde al CNE aún le falta divulgar 329 actas. Hasta el ayer habían sido publicados los resultados de 767. En Ocotepeque el proceso avanzaba casi en un 70%. Históricamente ambos departamentos suelen darle el voto al Partido Nacional (con excepción de las elecciones de 2021). En este proceso no es la excepción, pues Nasry Asfura lleva la delantera en toda la región occidental.

En Francisco Morazán, donde también está ganando el Partido Nacional, se han divulgado 2,347 actas, pero todavía están pendientes 1,055. Este es uno de los bastiones electorales para los partidos políticos, pues al igual que Cortés tienen mayor número de votantes.

PN controla departamentos

Los resultados preliminares del CNE muestran que Salvador Nasralla sigue controlando en los departamentos del norte y Caribe, mientras que Asfura está obteniendo más apoyo en el occidente, centro y sur.

Hasta el lunes pasado, Nasralla tenía más votos en Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Valle y Gracias a Dios, pero a medida avanza el escrutinio, Gracias a Dios se pintó de azul y está siendo controlado por los nacionalistas. Ahora Nasry Asfura lleva ventaja en 12 departamentos.

Libertad y Refundación (Libre) es el gran perdedor de la jornada. Los datos muestran que la candidata Rixi Moncada no ha ganado en ninguno de los departamentos, mientras el porcentaje de votos obtenidos están muy por debajo de Asfura y Nasralla. Sobre esto, Moncada afirmó que se trata de una "trampa del bipartidismo".

"Nosotros vamos a exigir en este periodo de los 30 días del escrutinio general definitivo que se revisen estas actas y vamos a hacer uso de los recursos legales", manifestó.

Los lugares que muestran más avance en el conteo de votos en el nivel presidencial están en el occidente, centro, norte y Caribe de Honduras, donde liberales y nacionalistas todavía esperan que el procesamiento de actas avance para conocer quién será el ganador.

En cambio, Choluteca, El Paraíso e Intibucá no llegan ni al 60% de las actas divulgadas. En estos tres puntos geográficos, Asfura es el que parece llevar la delantera, en un proceso que muestra resultados bastante reñidos.

Cossette López, consejera del CNE, informó que siguen llegando maletas electorales de zonas remotas de Honduras.

Arístides Mejía, asesor político de Nasralla, denunció que en los departamentos donde ellos tienen más apoyo el procesamiento de actas es bajo, sin embargo, la misma retórica tenía el Partido Nacional.

El CNE, por su parte, pidió paciencia a los partido para continuar con el proceso de escrutinio. Ana Paola Hall afirmó, cuando llevaban el 57% de las actas escrutadas, que había un empate técnico (los datos ya variaron) y que se debía "guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general".

En este caso se refería a las actas de cierre que fueron procesadas en el kit de transmisión de resultados en cada centro de votación, pero no logró ser transmitida. En estos casos, se le denomina contingencia 1 y consiste en el retorno del equipo a las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop); posteriormente es conectado a una red, se sincroniza y se transmite el acta automáticamente.

La contingencia 2 se refiere a todas aquellas actas que fueron elaboradas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y no lograron ser escaneadas, procesadas ni transmitidas.

Esas actas también son trasladadas al CLE para ser escaneadas y transmitiendo las imágenes al servidor central.

Estas actas son procesadas por tres funcionarios (1 operador y 2 testigos), quienes realizan un procedimiento similar al que hacen las JRV (el sistema despliega la imagen, aplica OCR (convierte imágenes de texto impreso en caracteres editables) e ICR (Reconocimiento Inteligente de Caracteres), y el equipo valida y ajusta los datos para que coincida con el acta, transmitiéndola al flujo general para ser divulgada.

Ese es el trabajo que actualmente realizan en el CNE, pero luego deben revisar las actas con escrutinio especial, que son ordenadas por el pleno del ente electoral.

El escrutinio especial consiste en generar un acta, elaborada por la junta especial de verificación y recuento, en el que se aplica la corrección de datos porque existe diferencia entre la información de la imagen y los valores que divulga el dispositivo, entonces el secretario edita manualmente los campos para que coincidan con el documento físico.

