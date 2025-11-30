"Comportémonos como buenos hondureños": Ana Paola Hall en la apertura de las elecciones 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, inauguró este domingo la jornada electoral en Honduras e invitó a los partidos políticos, Fuerzas Armadas, Juntas Receptoras de Votos (JRV) y medios de comunicación a comportarse como "buenos hondureños".
“Hoy ha llegado por fin el día”, expresó la funcionaria, al destacar que, este 30 de noviembre, los hondureños ejercerán su derecho al sufragio para definir quiénes dirigirán el país en los próximos años.
Hall recordó que el proceso electoral inicia con la apertura de las urnas y concluye con la declaratoria oficial, que debe emitirse en un plazo máximo de 30 días.
"Se dice que las elecciones son el proceso logístico más complejo que existe, yo creo que en buena medida esa afirmación es razonable, por ello, resulta entendible que en ese proceso exista responsabilidad compartida y diferenciada de varios actores a quienes hoy quiero dirigirme", aseguró.
La consejera envió un mensaje directo a los partidos políticos, miembros de las Juntas Receptora de Votos (JRV), Fuerzas Armadas (FF AA), observadores electorales y hasta a los medios de comunicación.
"A cada uno de estos sectores, les pidió cumplir al pie de la letra con las responsabilidades que les corresponden y, de esta manera, "comportarse como buenos hondureños", en medio de un proceso tan importante para el país", indicó.
"Miembros de Fuerzas Armadas, agradecemos su labor en el transporte, custodia y vigilancia en el envío del material electoral, esperamos que sigan cumpliendo la constitución al pie de la letra en su retorno", fue uno de los mensajes específicos que compartió.
También habló a Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto: "En sus manos está hoy dirigir la constitucionalidad por la zenda democrática y de respeto a la Constitución que, entre otras cosas, establece en temas electorales, se encuentran a la disposición del CNE y que como institución apolítica y no deliberante deben respetar la voluntad de nuestro pueblo".
Durante la apertura, Hall también habló sobre la divulgación preliminar de resultados, misma que debe realizarse la noche de este domingo. “Las consejeras y el consejero tenemos el deber de acudir a la divulgación del TREP esta noche”, señaló.
La funcionaria enfatizó que el porcentaje de divulgación no determina el éxito de las elecciones, pues la tecnología es solo una herramienta de transparencia dentro del sistema electoral. “Mucho o poco que se alcance, no me dirá el éxito de estas elecciones”, afirmó.
Pese a ello, aseguró que el organismo debe ejecutar con precisión la divulgación del TREP, la logística de la jornada, el trabajo legal del escrutinio y la posterior declaratoria de los resultados finales.