Rixi Moncada ejerce el voto en la Residencial Centroamérica

Comayagüela, Honduras.- Acompaña de uno de sus candidatos a designados y al alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, acudió esta mañana a votar.

La presidenciable llegó hasta el centro básico Centroamérica, ubicado en la residencial Centroamérica Este de Comayagüela, donde tras brindar declaraciones a los medios de comunicación presente se dirigió a su urna.

Moncada respondió a los medios sobre por qué vota en esa zona de la ciudad y contó que fue el lugar donde crecieron sus hijos y donde vivió alrededor de 30 años.