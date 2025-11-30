Rixi Moncada ejerce el voto en la Residencial Centroamérica

Comayagüela, Honduras.- Acompaña de uno de sus candidatos a designados y al alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, acudió esta mañana a votar.
La presidenciable llegó hasta el centro básico Centroamérica, ubicado en la residencial Centroamérica Este de Comayagüela, donde tras brindar declaraciones a los medios de comunicación presente se dirigió a su urna.
Moncada respondió a los medios sobre por qué vota en esa zona de la ciudad y contó que fue el lugar donde crecieron sus hijos y donde vivió alrededor de 30 años.
Entre "viva Rixi" y gritos de "hasta la victoria", la candidata del oficialismo llegó fuertemente custodiada hasta el centro de votación. La candidata refirió "yo ya soy ganadora, nosotros ya estamos victoriosos", proclamó ante las cámaras antes de ingresar a la Junta Receptora de Votos que le correspondía.
La candidata de Libre fue la primera en acudir a las urnas a ejercer el sufragio al filo de las 7 de la mañana, al mediodía se espera que los otros aspirantes presidenciales ejerzan el voto en sus respectivos centros de votación.
Salvador Nasralla votará en la Escuela Honduras en la colonia Alameda y Nasry Asfura en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.