Persisten fallas en el TREP a pocas horas de iniciar la votación, denuncia Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas del inicio de la jornada electoral, se han denunciado nuevamente vulnerabilidades en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), según el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Las fallas, según lo expuso, coinciden con los problemas detectados durante el simulacro del 9 de noviembre, en el que no se logró transmitir el 65% de las actas ni conectar el 80% de los dispositivos biométricos. En la primera simulación, un ejercicio técnico en 524 centros de votación dejó al descubierto fallas en los kits tecnológicos, centros aún ocupados por damnificados y fallas eléctricas.

Ochoa detalló que entre el viernes y sábado se han realizado tres pruebas fallidas al sistema, señalando que la demora en cerrar la plataforma ha impedido ejecutar correctamente múltiples verificaciones técnicas.

A pocas horas del inicio de la votación se confirma que en el TREP persisten las vulnerabilidades identificadas durante el fracasado simulacro del 9 de noviembre, donde no pudieron transmitirse el 65% de las actas ni conectarse el 80% de dispositivos biométricos, igual la... — Marlon (@MarlonOchoaHN) November 30, 2025

Reveló que informes de auditoría también indican que las antenas satelitales pueden ser desactivadas sin dejar rastro, aumentando la preocupación sobre una "posible manipulación" en la transmisión de datos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Audios públicos indican que existe un plan para reducir la potencia de la señal de antenas determinadas. Informes técnicos confirman que, a nivel central, las empresas privadas que administran la red de telecomunicaciones, pueden reducir la potencia o apagar antenas de manera selectiva", recordó Ochoa.