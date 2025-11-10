Vulnerabilidad del TREP en primarias: Unos 186 mil votos ingresaron de manera irregular

Tegucigalpa, Honduras.- Una grave vulnerabilidad en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) puso en entredicho la seguridad de las elecciones primarias de marzo de 2025 y amenaza la transparencia de los comicios generales. La consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha sido la voz de alarma, formalizando su preocupación a través del Memorándum CNE-V-931-2025, un documento que exige medidas inmediatas para blindar el proceso ante el riesgo de que votos sin origen vuelvan a ser contabilizados. La consejera explicó que la arquitectura de seguridad del CNE se fundamenta en el establecimiento de canales de red seguros, conocidos como APN y VPN, que se contratan con las únicas dos empresas de telefonía celular en el país, Tigo y Claro.

Estos canales, junto con firewalls y otras tecnologías de cifrado, tienen la función primordial de garantizar que únicamente ingresen al sistema datos procedentes de los dispositivos oficiales desplegados en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El pilar de esta seguridad es el registro de la dirección IP (Protocolo de Internet), un identificador único que debe acompañar cada transmisión. La consejera detalló que el sistema está diseñado para reflejar con precisión si un acta fue transmitida por el canal Tigo, por el canal Claro, o mediante antenas satelitales, y debe indicar la dirección IP de origen de cada una de ellas, tal como se establece en los parámetros de seguridad. Sin embargo, el informe de auditoría reveló una grieta crítica, durante las elecciones primarias, de conformidad con el informe, hubo "paquetes completos de actas que ingresaron a nuestro sistema y fueron contabilizados sin tener una dirección IP". Este hallazgo expuso que el sistema falló en su función básica de control de acceso. La funcionaria enfatizó que este es un tema de extrema gravedad que no fue tratado a tiempo por el Pleno de Consejeros, ya que no debería haber sucedido bajo ninguna circunstancia. El sistema no debió haber admitido actas que, al no tener una IP identificada, no formaban parte de la infraestructura de seguridad del CNE. El aspecto más alarmante de la denuncia es que esos votos fueron sumados, contabilizados e incorporados a los resultados preliminares sin que se generara ningún tipo de alerta o alarma. López señaló que ella misma se enteró de la vulnerabilidad en abril, tras revisar el informe de auditoría, mucho tiempo después de que los resultados hubieran sido oficializados. Al confirmar la situación, la consejera remitió una nota a Smartmatic, la empresa proveedora del servicio TREP en las primarias, preguntando qué había ocurrido con esta brecha de seguridad. La respuesta de la empresa fue la confirmación de que 927 actas ingresaron de esa manera irregular y fueron admitidas en la totalización. La consejera insiste en que esa admisión es una violación tanto de la seguridad informática como de la legalidad electoral.

En consecuencia, estima que con una proyección conservadora de 200 votos por JRV, estas actas sin identificación de origen pudieron haber insertado más de 186,000 votos en el sistema, una cifra que excede cualquier margen de error. La consejera alertó que esos votos, al no contar con un IP identificado, se desconoce su origen real y, por ende, "pueden haber sido inventados por un hacker" o insertados por cualquier actor externo malicioso, ya que no formaban parte del sistema oficial del CNE. Ante este panorama, la primera propuesta de López en su memorándum es exigir que se implemente una previsión para que todas las actas que ingresen al sistema de manera no identificada o sin IP no sean admitidas, sino que sean separadas y puestas bajo estricta revisión. El fundamento de esta exigencia es de sentido común en materia de seguridad: si no se puede saber de dónde procede un dato a nivel de sistema, no puede formar parte de la sumatoria hasta que se haya verificado su autenticidad conforme a un protocolo riguroso. Este cambio busca evitar la mezcla de datos válidos con datos potencialmente fraudulentos.

Regulación de los dispositivos