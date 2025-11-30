Marlon Ochoa en banderillazo: "Exigimos que nos permitan de manera soberana ejercer nuestro derecho"

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la cadena nacional transmitida para dar paso al banderillazo inicial de elecciones generales 2025 en Honduras, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, aprovechó para dejar un mensaje en respuesta a los recientes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Exigimos que nos permitan de manera soberana ejercer nuestro derecho constitucional (de votar)", dijo Ochoa desde el podio instalado en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC)

"Nadie más vota en Honduras que los hondureños", añadió, sin referirse directamente a Trump, pero dejando entrever su desacuerdo ante la recomendación del presidente estadounidense de votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.

El miércoles, Trump se pronunció en Truth Social diciendo que: "La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras".

Y agregó: "Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura".

Siguió diciendo que: "Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él".

"¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!", finalizó.

Luego, el viernes 28 de noviembre, volvió a expresarle su apoyo a través de la misma plataforma.

Ante esto, Marlon Ochoa, el representante del Partido Libertad y Refundación Libre), partido al que pertenece Rixi Moncada, finalizó diciendo durante el acto inaugural de las elecciones: "que nadie decida por nosotros".

Son 6.5 millones de votantes los que están habilitados para ejercer el voto en estas elecciones generales 2025. Son cinco los aspirantes presidenciales en contienda: Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Nelson Ávila (PINU-SD), Rixi Moncada (Partido Libre) y Mario Rivera (DC), aunque este último anunció una alianza con Nasralla días antes de las elecciones.