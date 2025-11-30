Hondureño eleva oración frente al CLE, previo al inicio de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Con sus manos elevadas al cielo y de rodillas, un hondureño fue captado orando frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE), epicentro de las elecciones de este domingo.
El hombre, que no fue identificado y que aparentemente vestía uniforme policial, llegó hasta el lugar a bordo de su motocicleta y se arrodilló para elevar una plegaria previo al inicio de las elecciones.
Tras varios minutos intercediendo ante Dios por un proceso en paz y sin confrontaciones, el ciudadano se levantó para continuar con sus funciones.
Honduras elige nuevas autoridades de gobierno
El censo electoral definitivo indica que 6,522,577 personas podrán ejercer el sufragio tanto en Honduras como en el extranjero. De este grupo de personas, 6,026,477 emitirán su voto en territorio hondureño. Los 496,307 están registrados para votar fuera del país.
La mayor parte del voto en el extranjero se concentra en Estados Unidos, donde hay 399,530 hondureños habilitados, los cuales podrán votar en 12 ciudades del país norteamericano a través de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV)
Para la carga electoral a nivel nacional, se instalarán 5,744 centros de votación en los 18 departamentos del país, con más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos.