Hondureño eleva oración frente al CLE, previo al inicio de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Con sus manos elevadas al cielo y de rodillas, un hondureño fue captado orando frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE), epicentro de las elecciones de este domingo.

El hombre, que no fue identificado y que aparentemente vestía uniforme policial, llegó hasta el lugar a bordo de su motocicleta y se arrodilló para elevar una plegaria previo al inicio de las elecciones.

Tras varios minutos intercediendo ante Dios por un proceso en paz y sin confrontaciones, el ciudadano se levantó para continuar con sus funciones.