Con banderillazo inicial, CNE apertura las elecciones generales en Honduras 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Al filo de las 6:41 de la mañana de este domingo -30 de noviembre- el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por iniciadas las elecciones generales de 2025, instando a la apertura de las urnas. Desde el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, ubicado en la colonia Tiloarque, la consejera presidenta Ana Paola Hall pronunció las palabras inaugurales para dar paso a la fiesta cívica y democrática del país a través de una cadena nacional de radio y televisión. Tras agradecer a las Fuerzas Armadas por realizar el transporte, custodia y distribución del material electoral en cumplimiento de la Constitución al pie de la letra y de recodarle a los candidatos que está prohibido hacer declaratorias de triunfo de manera anticipada, Hall dijo que "estas no son unas elecciones más, porque se desarrollan en un momento de los contextos más complejo que hemos vivido en Honduras".

Además, pidió a los jóvenes que ejercen el sufragio por primera vez "salgan a votar", "el voto es para demostrar nuestras voces importan y que no hay desafío que no podamos enfrentar para defender al país". En su participación, el consejero Marlon Ochoa anunció que desde las 5:30 de la mañana cada centro electoral ya contaba con sus maletas y kits tecnológicos para desarrollar el proceso plenamente. Ochoa recordó al pueblo hondureño exigir el uso del sistema biométrico al momento de acudir a la mesa electoral para garantizar la identidad de los votantes. Asimismo, recordó a la población que los distintos cortes de resultados que se darán por la noche serán preliminares y que solo el escrutinio total avalará los resultados oficiales, que no deben pasar de más tardar en 30 días.

Durante la ceremonia inaugural no estuvo presente la consejera Cossette López, luego de que más temprano denunciara haber recibido amenazas a su integridad física, por lo que declinó presentarse a la apertura, al tiempo de instar a los observadores electorales a ser los garantes, junto a la población, del proceso electivo. En estos comicios, los hondureños eligen al presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y los 298 alcaldes municipales. El censo electoral definitivo señala que 6,522,577 personas podrán ejercer el sufragio tanto en Honduras como en el extranjero. De este grupo de personas, 6,026,477 emitirán su voto en territorio hondureño. Los 496,307 están registrados para votar desde otro país. Para la carga electoral a nivel nacional, se instalarán 5,744 centros de votación en los 18 departamentos del país, con más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV). La mayor parte del voto en el extranjero se concentra en Estados Unidos, donde hay 399,530 hondureños habilitados, los cuales podrán votar en 12 ciudades del país norteamericano a través de 15 JRV.