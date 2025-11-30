Cossette López no se presentó en acto inaugural de elecciones tras denunciar “intimidaciones”

Tegucigalpa, Honduras.- Al filo de las 5: 50 de la mañana y pocos minutos del inicio de la cadena nacional que marca la apertura de las elecciones generales, la consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que no asistiría al acto protocolario "banderillazo", debido a amenazas que, asegura, comprometen su integridad física.
En su cuenta oficial de X, López explicó que en las últimas horas recibió alertas serias sobre la presencia de colectivos del Partido Liberal en Resistencia (PLR) en el centro de votación donde se realizaría el evento inaugural.
La presencia, según denunció, es con el "propósito de intimidarme y obstaculizar mi participación en las etapas posteriores del proceso, provocando tempranamente conflictividad pública que desincentive el voto".
Hoy, a pocos minutos de iniciar la cadena nacional, me veo en la obligación institucional de informar a la ciudadanía una situación que no imaginé enfrentar como consejera del CNE. En las últimas horas he recibido alertas serias sobre la presencia de colectivos del PLR en el...— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 30, 2025
La funcionaria recordó que ha sido víctima de hostigamiento y violencia verbal desde que asumió su cargo, y señaló que el riesgo actual dejó de ser una percepción para convertirse en una amenaza real.
“Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”, escribió en un tuit publicado en sus redes sociales.
López solicitó el acompañamiento de la comunidad internacional y responsabilizó al consejero Marlon Ochoa y al PLR por cualquier agresión en su contra.
Reiteró que, pese a no estar presente en el acto inaugural, continuará cumpliendo sus labores durante la jornada electoral y participará en la divulgación de resultados. "Mi ausencia en el acto de apertura no significa renuncia a mis deberes, es garantía de mi presencia en la divulgación de esta noche y en mis labores de este importante día, y un llamado urgente a garantizar condiciones mínimas de seguridad para todos los actores electorales", concluyó.