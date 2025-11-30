Cossette López no se presentó en acto inaugural de elecciones tras denunciar “intimidaciones”

Tegucigalpa, Honduras.- Al filo de las 5: 50 de la mañana y pocos minutos del inicio de la cadena nacional que marca la apertura de las elecciones generales, la consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que no asistiría al acto protocolario "banderillazo", debido a amenazas que, asegura, comprometen su integridad física.

En su cuenta oficial de X, López explicó que en las últimas horas recibió alertas serias sobre la presencia de colectivos del Partido Liberal en Resistencia (PLR) en el centro de votación donde se realizaría el evento inaugural.

La presencia, según denunció, es con el "propósito de intimidarme y obstaculizar mi participación en las etapas posteriores del proceso, provocando tempranamente conflictividad pública que desincentive el voto".