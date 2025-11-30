Denuncian supuesta compra de votos por parte de activistas de Libre en San Juan de Opoa

El comunicado compartido por el Partido Nacional del municipio denunció que activistas de Libre se encuentran entregando dinero a cambio de votos

  • Denuncian supuesta compra de votos por parte de activistas de Libre en San Juan de Opoa

    El PN denunció que están repartiendo dinero para comprar conciencia.

     Foto: Cortesía
  • 30 de noviembre de 2025 a las 05:12

Copán, Honduras.- El Comité Local del Partido Nacional en San Juan de Opoa, Copán, denunció que activistas del partido Libertad y Refundación (Libre) y el candidato Roberto Cáceres estarían incurriendo en la supuesta compra de votos dentro del municipio.

Según el pronunciamiento, en la comunidad de Santa Elena se habrían registrado reuniones en las que presuntamente se entregaba dinero a pobladores con el fin de influir en su decisión electoral.

El Partido Nacional calificó estas acciones como “ilegales, corruptas y desesperadas”, afirmando que representan una amenaza directa a la democracia y una burla para el pueblo de San Juan de Opoa.

Analistas denuncian que el bono climático se usa para comprar votos

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes, especialmente a los órganos electorales y de seguridad, para que actúen de inmediato.

"Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que intervengan de inmediato, actúen conforme a la ley y detengan estas prácticas que ensucian el proceso electoral", menciona el comunicado.

El Comité Local del Partido Nacional afirmó que defenderán el derecho de cada ciudadano para votar libremente y sin presiones. “San Juan de Opoa no se vende. La voluntad del pueblo se respeta”, concluye el mensaje.

Comunicado del Comité Local del Partido Nacional en San Juan de Opoa.

Comunicado del Comité Local del Partido Nacional en San Juan de Opoa.

 (Foto: Cortesía)
Denuncian que maletas electorales llegaron abiertas a la Escuela Froylán Turcios de SPS
Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más