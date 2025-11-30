Denuncian supuesta compra de votos por parte de activistas de Libre en San Juan de Opoa

Copán, Honduras.- El Comité Local del Partido Nacional en San Juan de Opoa, Copán, denunció que activistas del partido Libertad y Refundación (Libre) y el candidato Roberto Cáceres estarían incurriendo en la supuesta compra de votos dentro del municipio.
Según el pronunciamiento, en la comunidad de Santa Elena se habrían registrado reuniones en las que presuntamente se entregaba dinero a pobladores con el fin de influir en su decisión electoral.
El Partido Nacional calificó estas acciones como “ilegales, corruptas y desesperadas”, afirmando que representan una amenaza directa a la democracia y una burla para el pueblo de San Juan de Opoa.
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes, especialmente a los órganos electorales y de seguridad, para que actúen de inmediato.
"Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que intervengan de inmediato, actúen conforme a la ley y detengan estas prácticas que ensucian el proceso electoral", menciona el comunicado.
El Comité Local del Partido Nacional afirmó que defenderán el derecho de cada ciudadano para votar libremente y sin presiones. “San Juan de Opoa no se vende. La voluntad del pueblo se respeta”, concluye el mensaje.