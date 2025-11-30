Denuncian supuesta compra de votos por parte de activistas de Libre en San Juan de Opoa

Copán, Honduras.- El Comité Local del Partido Nacional en San Juan de Opoa, Copán, denunció que activistas del partido Libertad y Refundación (Libre) y el candidato Roberto Cáceres estarían incurriendo en la supuesta compra de votos dentro del municipio.

Según el pronunciamiento, en la comunidad de Santa Elena se habrían registrado reuniones en las que presuntamente se entregaba dinero a pobladores con el fin de influir en su decisión electoral.

El Partido Nacional calificó estas acciones como “ilegales, corruptas y desesperadas”, afirmando que representan una amenaza directa a la democracia y una burla para el pueblo de San Juan de Opoa.