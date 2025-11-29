Denuncian que maletas electorales llegaron abiertas a la Escuela Froylán Turcios de SPS

San Pedro Sula, Honduras.-A pocas horas de las elecciones generales, la Escuela Froylán Turcios de San Pedro Sula se convirtió en foco de atención tras la denuncia de maletas electorales abiertas dentro del centro educativo, un hecho que encendió las alertas en pleno sábado preelectoral.

La irregularidad fue reportada por ciudadanos que se encontraban en el lugar y que observaron anomalías en el manejo del material electoral asignado al centro. La situación provocó preocupación entre los vecinos y generó llamados a reforzar la vigilancia en el establecimiento.

Ante lo ocurrido, las autoridades de la escuela instaron a la población a reportar cualquier anomalía y a mantener una supervisión activa del proceso previo a la jornada electoral. Subrayaron que la colaboración ciudadana es clave para garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de manipulación del material.