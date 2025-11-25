Maletas electorales salen del Centro Logístico rumbo a Olancho bajo resguardo militar

Más de 1,000 maletas electorales salieron desde Tegucigalpa con destino a Olancho, donde se habilitaron 473 centros de votación para las elecciones generales

    Con custodia militar, las maletas electorales fueron enviadas desde el Centro Logístico hacia Olancho.

     Foto: Cortesía
  • 25 de noviembre de 2025 a las 06:23

Olancho, Honduras.- Las maletas electorales continúan saliendo del Centro Logístico Electoral (CLE) hacia los diferentes departamentos del país, bajo la custodia de las Fuerzas Armadas de Honduras.

A tempranas horas de la mañana de este martes 25 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) despachó el material electoral con destino al departamento de Olancho.

Alrededor de las 5:40 de la mañana, las maletas partieron desde Tegucigalpa rumbo a Olancho, acompañadas de los kits tecnológicos.

Se espera que las maletas electorales lleguen al Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, que funcionará como el centro de acopio departamental.

En Olancho hay alrededor de 473 centros de votación. Desde el Centro Logístico salieron más de 1,100 maletas que contienen todo lo necesario para que los olanchanos puedan ejercer el sufragio.

Cabe destacar que desde el pasado lunes las maletas comenzaron a distribuirse con sus dispositivos de rastreo.

Aunque la presidenta del CNE había informado que los dispositivos GPS llegarían con retraso, finalmente se confirmó su arribo a las 2:00 de la madrugada del pasado lunes.

El cronómetro avanza y son pocos los departamentos que aún esperan el material electoral. Honduras está a tan solo cuatro días de que más de 6.5 millones de hondureños, llamados a las urnas, ejerzan el sufragio y decidan al próximo gobernante.

