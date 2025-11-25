Maletas electorales salen del Centro Logístico rumbo a Olancho bajo resguardo militar

Olancho, Honduras.- Las maletas electorales continúan saliendo del Centro Logístico Electoral (CLE) hacia los diferentes departamentos del país, bajo la custodia de las Fuerzas Armadas de Honduras. A tempranas horas de la mañana de este martes 25 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) despachó el material electoral con destino al departamento de Olancho.

Alrededor de las 5:40 de la mañana, las maletas partieron desde Tegucigalpa rumbo a Olancho, acompañadas de los kits tecnológicos. Se espera que las maletas electorales lleguen al Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, que funcionará como el centro de acopio departamental. En Olancho hay alrededor de 473 centros de votación. Desde el Centro Logístico salieron más de 1,100 maletas que contienen todo lo necesario para que los olanchanos puedan ejercer el sufragio. Cabe destacar que desde el pasado lunes las maletas comenzaron a distribuirse con sus dispositivos de rastreo.