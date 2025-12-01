Sin aceptar la derrota: Rixi Moncada denuncia "trampa del bipartidismo" tras resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a la presidencia por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se pronunció para denunciar "trampa del bipartidismo", un día después del proceso electoral en el país, sin reconocer la derrota.

Según Moncada, su partido fue víctima de "actas infladas" en el nivel presidencial, por lo que anunció medidas.

"Nosotros vamos a exigir en este periodo de los 30 días del escrutinio general definitivo que se revisen estas actas y vamos a hacer uso de los recursos legales", manifestó.