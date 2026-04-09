Aprueban juicio político contra magistrado del TJE, Mario Morazán; queda suspendido del cargo

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional aprobó este jueves 9 de abril la admisión de una denuncia de juicio político contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, lo que implica su suspensión inmediata del cargo mientras se desarrolla el proceso investigativo.

La decisión fue tomada por el pleno legislativo en medio de un zafarrancho en el que diputados de Libertad y Refundación comenzaron a cantar el Himno Nacional, tras alcanzar 91 votos, con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana, con la excepción de dos diputados liberales, según detalló Tomás Zambrano.

Con la aprobación de la denuncia, Morazán queda separado de sus funciones de manera temporal, conforme a lo establecido en la normativa que regula este tipo de procesos dentro del Poder Legislativo.